24 июля 2026, 14:31

Василий Шукшин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

25 июля исполнилось бы 96 лет Василию Шукшину — писателю, актёру, сценаристу и режиссёру. Он прошёл путь от сельского учителя до одного из главных авторов советского кино. Зрители помнят мужчину по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «Когда деревья были большими» и «У озера». Его личная жизнь складывалась не менее драматично, чем сюжеты его картин. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Василия Шукшина и трагедия семьи Работа на заводах, служба на флоте и первые рассказы Учёба во ВГИКе и первые роли в кино Режиссёр Василий Шукшин: «Живёт такой парень» и «Калина красная» Первая жена Василия Шукшина Мария Шумская Виктория Софронова и дочь Екатерина Брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной и рождение дочерей Смерть Василия Шукшина на съёмках фильма Судебный спор дочерей Шукшина за авторские права

Детство Василия Шукшина и трагедия семьи

Работа на заводах, служба на флоте и первые рассказы

Учёба во ВГИКе и первые роли в кино

Василий Шукшин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Режиссёр Василий Шукшин: «Живёт такой парень» и «Калина красная»

Первая жена Василия Шукшина Мария Шумская

Три брака, побег в Ялту после смерти жены, помощь Абдулова и скандал с наследством: как сложилась жизнь звезды экрана Михаила Пуговкина?

Виктория Софронова и дочь Екатерина

Брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной и рождение дочерей

Василий Шукшин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Смерть Василия Шукшина на съёмках фильма

Судебный спор дочерей Шукшина за авторские права