Потерял паспорт, оставил первую любовь и прожил всего 45 лет: непростая личная жизнь Василия Шукшина, его жёны, дети и семейные тайны
25 июля исполнилось бы 96 лет Василию Шукшину — писателю, актёру, сценаристу и режиссёру. Он прошёл путь от сельского учителя до одного из главных авторов советского кино. Зрители помнят мужчину по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «Когда деревья были большими» и «У озера». Его личная жизнь складывалась не менее драматично, чем сюжеты его картин. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Василия Шукшина и трагедия семьиВасилий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Алтайского края. Он рос в крестьянской семье. Когда мальчику исполнилось четыре года, его отца Макара Шукшина репрессировали. Позже мужчину расстреляли. Эта трагедия тяжело отразилась на семье будущего режиссёра.
Мать Василия, Мария Сергеевна, спустя несколько лет снова вышла замуж. Отчим участвовал в воспитании пасынка и стал для него близким человеком. Однако война вновь принесла семье горе: отчим погиб на фронте. После семи классов Шукшин отправился в Бийск и поступил в автомобильный техникум. Учёба не увлекла юношу, поэтому через два с половиной года он вернулся в родное село. Семье требовалась помощь.
Работа на заводах, служба на флоте и первые рассказыВ конце 1940-х Шукшин начал самостоятельную жизнь. Он трудился на турбинном заводе в Калуге, работал на тракторном предприятии во Владимире, участвовал в стройках в Подмосковье. В 1949 году Василия призвали в армию. Он служил на Черноморском флоте. Именно во время службы будущий литератор начал писать первые рассказы.
Проблемы со здоровьем заставили Шукшина демобилизоваться раньше срока. После возвращения на Алтай он экстерном получил аттестат зрелости. Затем преподавал русский язык и литературу в Сростках, а позже возглавил местную школу. Однако Василий мечтал о кино и литературе. В 1954 году он поехал в Москву поступать во ВГИК. Мать помогла сыну деньгами: ради этой поездки она продала корову.
Учёба во ВГИКе и первые роли в киноШукшин поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. Он учился в мастерской Михаила Ромма. Параллельно студент отправлял рассказы в редакции журналов. Первую публикацию Шукшина — рассказ «Двое на телеге» — напечатал журнал «Смена». Затем его произведения начали появляться в других литературных изданиях. В кино Василий впервые появился в эпизоде фильма «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Настоящую известность ему принесла главная роль в картине «Два Фёдора». Зрители увидели в нём не только актёра с яркой внешностью, но и человека с редкой внутренней силой.
В дальнейшем Шукшин снялся в лентах «Когда деревья были большими», «Журналист», «Комиссар», «У озера», «Даурия», «Освобождение» и многих других. Одной из его последних и самых сильных работ стала роль Петра Лопахина в военной драме «Они сражались за Родину».
Режиссёр Василий Шукшин: «Живёт такой парень» и «Калина красная»В 1964 году Шукшин представил первую полнометражную режиссёрскую работу — фильм «Живёт такой парень». Главного героя сыграл Леонид Куравлёв. Картина принесла автору широкое признание и Государственную премию РСФСР. Шукшин создавал кино о простых людях. Его герои часто ошибались, спорили, мечтали о лучшей жизни и пытались найти своё место. Режиссёр с особым вниманием показывал характеры сельских жителей, рабочих и людей, приехавших в город из глубинки.
В 1972 году он снял фильм «Печки-лавочки». Шукшин выступил режиссёром, сценаристом и исполнителем центральной роли. Главной картиной мастера считают драму «Калина красная». История бывшего уголовника Егора Прокудина вышла на экраны в 1974 году и собрала огромную аудиторию. Фильм посмотрели более 60 миллионов зрителей. Кроме работы в кино, Шукшин писал прозу. Среди самых известных его произведений — роман «Любавины», сборники рассказов и роман «Я пришёл дать вам волю» о Степане Разине. Режиссёр хотел экранизировать историю предводителя крестьянского восстания, но воплотить этот замысел не успел.
Первая жена Василия Шукшина Мария ШумскаяПервой любовью Шукшина стала Мария Шумская. Они познакомились в Сростках ещё подростками. Василию тогда исполнилось 15 лет, а Марии — 14. После возвращения из армии Шукшин продолжил отношения с девушкой. Родственники считали, что молодым людям необходимо официально оформить союз. В итоге пара зарегистрировала брак. После свадьбы Василий предложил супруге переехать в Москву. Мария не решилась оставить пожилых родителей: она росла единственным ребёнком в семье. Шукшин уехал в столицу один. Расстояние разрушило отношения. Позднее актёр потерял паспорт, а новый документ получил уже без отметки о браке. Эта история стала одной из самых обсуждаемых деталей его личной жизни.
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