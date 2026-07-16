16 июля 2026, 13:39

Александра Назарова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александра Назарова — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Миллионы зрителей запомнили ее как бабу Надю из сериала «Моя прекрасная няня». Эта роль принесла артистке всенародную любовь уже в зрелом возрасте. За долгую карьеру женщина сыграла десятки персонажей, работала на театральной сцене и озвучивала зарубежные фильмы. Ее жизнь складывалась непросто: она пережила войну, разводы, смерть единственного сына и борьбу за внучку. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».







Детство Александры Назаровой и жизнь в блокадном Ленинграде

Учеба и первые роли в кино

Александра Назарова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Софья Перовская»;

«Мелодия на два голоса»;

«Колыбельная для брата»;

«Моя прекрасная няня».

Роль бабы Нади в «Моей прекрасной няне»

Работа Александры Назаровой в дубляже

Мужья и сын Дмитрий

Как Александра Назарова спасла внучку

Александра Назарова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Смерть и могила актрисы

Фильмография