Потеряла сына из-за наркотиков и стала мамой для внучки: как звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова прожила свою сложную жизнь?
Александра Назарова — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Миллионы зрителей запомнили ее как бабу Надю из сериала «Моя прекрасная няня». Эта роль принесла артистке всенародную любовь уже в зрелом возрасте. За долгую карьеру женщина сыграла десятки персонажей, работала на театральной сцене и озвучивала зарубежные фильмы. Ее жизнь складывалась непросто: она пережила войну, разводы, смерть единственного сына и борьбу за внучку. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».
Детство Александры Назаровой и жизнь в блокадном ЛенинградеАлександра Ивановна Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Ее родители были артистами. Когда началась Великая Отечественная война, девочке едва исполнился год. Мать сумела выбраться из осажденного города вместе с маленькой дочерью к отцу, который находился в другом городе. После Победы семья вернулась в Ленинград. Однако в прежней квартире уже жил чиновник, служивший интендантом во время войны. Вернуть жилье родителям будущей звезды не удалось. Они забрали лишь часть личных вещей и начали жизнь заново.
Учеба и первые роли в киноПосле школы Александра поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Ее педагогом стал известный режиссер и преподаватель Борис Зон. Позже молодая актриса приехала в Москву и посмотрела спектакль Анатолия Эфроса «Друг мой, Колька!». Постановка в Центральном детском театре настолько впечатлила Назарову, что она решила связать свою судьбу именно с этой сценой. Кинодебют состоялся еще во время учебы. На четвертом курсе студентка отдыхала в Ялте и получила телеграмму. Ее пригласили в Киев на съемки фильма «А если это любовь?».
Среди заметных работ артистки также фильмы и телепроекты:
- «Софья Перовская»;
- «Мелодия на два голоса»;
- «Колыбельная для брата»;
- «Моя прекрасная няня».
Роль бабы Нади в «Моей прекрасной няне»Настоящая популярность пришла к Александре после 60 лет. В комедийном сериале «Моя прекрасная няня» она сыграла Надежду Михайловну — бабу Надю. Сначала создатели планировали для героини лишь несколько эпизодов. Во время съемок стало ясно, что персонаж нужен истории. Сценаристы расширили роль специально для Александры Ивановны. Баба Надя стала одной из самых любимых героинь проекта. После выхода сериала актрису начали узнавать на улицах. Зрители ценили ее теплую улыбку, живую интонацию и особое чувство юмора.
Работа Александры Назаровой в дубляжеНазарова много работала с озвучиванием. Ее голос знаком поклонникам зарубежного кино. Одним из громких проектов стал фантастический фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Актриса оставалась востребованной почти до последних дней. Возраст не мешал ей выходить на сцену и участвовать в съемках.
Мужья и сын ДмитрийВ личной жизни Александра Назарова состояла в двух браках. Первым мужем стал оператор Юрий Приходько. В тот период артистка переехала из Ленинграда в Москву. Супруги жили вместе с мамой и бабушкой Юрия. Позже Александра встретила другого мужчину. Его тоже звали Юрием. Новый избранник работал врачом-реаниматологом и не принадлежал к творческой среде.
Второй союз быстро распался. У пары родился сын Дмитрий, однако отец ушел из семьи, когда мальчику еще не исполнилось двух лет. Парень долго искал свое место в жизни. Он пробовал разные занятия, но стабильности так и не нашел. Сын актрисы умер, не дожив до 42 лет. В 2018 году Назарова стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире она предположила, что причиной смерти наследника могла стать передозировка наркотиками.
Как Александра Назарова спасла внучкуНезадолго до смерти Дмитрий женился. В браке родилась дочь Саша, которую назвали в честь знаменитой бабушки. Позже семья распалась. Мать девочки лишили родительских прав, а ребенка отправили в детский дом. Александра Ивановна не смогла смириться с этой ситуацией. Актриса добилась возвращения внучки через два месяца. Девочка переехала к бабушке и называла ее мамой. Назарова посвятила воспитанию Саши все свои силы.
Смерть и могила актрисыАлександра Назарова умерла 20 августа 2019 года. Ей было 79 лет. Церемония прощания прошла 24 августа. Звезду «Моей прекрасной няни» похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Все имущество Александра Ивановна оставила внучке. Родственники ее отца стали опекунами девочки. Позднее на могиле актрисы появился памятник.
Александра Назарова оставила после себя богатую фильмографию и любовь зрителей. Для многих она навсегда останется доброй, мудрой и обаятельной бабой Надей из популярного сериала.
Фильмография
- 1961 — «А если это любовь?»;
- 1967 — «Софья Перовская»;
- 1997 — «Принцесса на бобах»;
- 2000 — «Граница. Таёжный роман»;
- 2002 — «Бригада»;
- 2004 — «Ночной дозор»;
- 2004–2008 — «Моя прекрасная няня»;
- 2005 — «Громовы»;
- 2007 — «Держи меня крепче»;
- 2011 — «Краткий курс счастливой жизни»;
- 2014 — «Ёлки 1914»;
- 2016 — «Держи удар, детка!»;
- 2017 — «Три сестры»;
- 2018 — «Счастья! Здоровья!»;
- 2020 — «Волк».