Рэпер Птаха лично прибыл на судебное заседание по административному делу

16 июля 2026, 11:58

Рэпер Птаха приехал в суд на слушание по делу о пропаганде наркотиков

Птаха (Фото: Instagram* / @ptaharu_)

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) приехал в суд, где проходит рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении него по статье о пропаганде наркотических средств. Об этом сообщает РЕН ТВ.