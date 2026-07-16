Рэпер Птаха лично прибыл на судебное заседание по административному делу
Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) приехал в суд, где проходит рассмотрение административного дела, возбужденного в отношении него по статье о пропаганде наркотических средств. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что в отношении артиста был составлен административный протокол. Дело связано с предполагаемой пропагандой наркотиков. Если суд признает Птаху виновным, ему может грозить административный штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Сам музыкант лично прибыл на судебное заседание. На данный момент подробности разбирательства и позиция стороны защиты не раскрываются. Также пока неизвестно, признал ли артист вину или намерен оспаривать предъявленные ему обвинения.
Окончательное решение по делу будет принято судом по итогам рассмотрения всех представленных материалов.
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