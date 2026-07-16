«Не встречала таких лет 15»: Ирина Безрукова высказалась об Ольге Бузовой

16 июля 2026, 12:15

Ирина Безрукова восхитилась трудолюбием Ольги Бузовой

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова высказалась о работоспособности Ольги Бузовой, которая, несмотря на травму, продолжает выходить на сцену и участвовать в съёмках, чтобы не подводить коллег. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам актрисы, такое отношение к работе вызывает у неё искреннее восхищение.





«Оля — фантастический человек. Я не встречала таких за последние лет 15. Я не знаю, где у неё батарейки, но она энерджайзер невероятный. Сейчас ей, конечно, нужно себя поберечь, потому что, если будет тяжело заживать, приостановятся многие проекты. Нужно находить баланс», — поделилась Безрукова.

«Мне кажется, что сейчас она так точно не поступает. Может быть, раньше… Оля — состоявшийся человек. Скорее всего, это чувство ответственности, и она человек команды: встал — пошёл. Она точно не пиарится!» — заключила Ирина.