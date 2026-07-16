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«Не встречала таких лет 15»: Ирина Безрукова высказалась об Ольге Бузовой

Ирина Безрукова восхитилась трудолюбием Ольги Бузовой
Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова высказалась о работоспособности Ольги Бузовой, которая, несмотря на травму, продолжает выходить на сцену и участвовать в съёмках, чтобы не подводить коллег. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам актрисы, такое отношение к работе вызывает у неё искреннее восхищение.

«Оля — фантастический человек. Я не встречала таких за последние лет 15. Я не знаю, где у неё батарейки, но она энерджайзер невероятный. Сейчас ей, конечно, нужно себя поберечь, потому что, если будет тяжело заживать, приостановятся многие проекты. Нужно находить баланс», — поделилась Безрукова.
Актриса также отвергла предположение, что подобное поведение может быть связано с желанием привлечь внимание. По её мнению, Бузова давно состоялась как публичная личность и продолжает работать исключительно из чувства ответственности.

«Мне кажется, что сейчас она так точно не поступает. Может быть, раньше… Оля — состоявшийся человек. Скорее всего, это чувство ответственности, и она человек команды: встал — пошёл. Она точно не пиарится!» — заключила Ирина.

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