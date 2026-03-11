Потеряла сына, оставила карьеру и пережила развод: судьба актрисы Наталии Антоновой. Куда она пропала с экранов?
Можно сказать, что актриса Наталия Антонова — счастливая женщина, о чём точно «свидетельствуют» её соцсети: большая и дружная семья, любящий муж, работа в театре, хобби. Но в 2018 году артистка пережила личную трагедию. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Наталии Антоновой: детство и юностьНаталия Антонова родилась и выросла в Москве 12 марта 1974 года. Её папа был военнослужащим, а мама преподавала в школе. У Наталии есть младшая сестра Светлана, которая тоже выбрала карьеру актрисы (Светлана Антонова снималась в фильме «Охота на пиранью», в сериалах «Молодёжка» и «Воронины»).
В детстве Наталия очень любила балет, она даже хотела связать свою жизнь с этим искусством. Но в итоге после школы отправилась учиться в гуманитарный университет на продюсера.
Наталия Антонова в детстве (Фото: Телеграм, @antonova_official)
Всё изменилось, когда Антонова впервые оказалась на спектакле в «Ленкоме». Тогда на сцене блистал Дмитрий Марьянов, и Наталия поняла — она хочет стать актрисой.
За месяц до вступительных экзаменов девушка неожиданно решает идти в театральный. Родители были портив. Папа называл профессию актрисы «неприличной», а мама говорила, что у них нет связей и денег. Но Антонова поступила сразу и в Театральный институт имени Б. Щукина, и в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, и в Школу-студию МХАТ. Наталия выбрала Щукинское училище, она училась вместе с Марией Порошиной, Екатериной Решетниковой, Ольгой Будиной и Еленой Захаровой.
Театральные работы и роли в киноКогда Наталия училась на четвёртом курсе, ей предложили войти в труппу театра им. Гоголя. Актриса играла в спектаклях «Чужой ребёнок», «Иванов», «Моё преступление», «Верная жена», «Мышьяк и… старинные кружева», «Госпожа Метелица». После рождения сына Наталия решила не возвращаться в театр.
Последние выступления актрисы состоялись в январе 2025 года — она выходила на сцену Театра Комедии со спектаклями «Идеальный муж», «8 женщин», «Собачье сердце», а также играла в спектакле «Любовь и голуби» (ООЦ им. Моссовета).
Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)
Самые успешные кинопроекты, в которых снялась Наталия Антонова, следующие: «Каменская», «Другая жизнь», «Дыши со мной», «Метод Фрейда», «Осколки».
Также известно, что актриса получила диплом продюсера, правда полученные навыки она не применила на практике, хотя ей предлагали поставить спектакль.
Перестала быть для него музойВ первый раз актриса вышла замуж за актёра Александра Вершинина — с ним она познакомилась, когда снималась в фильме о творчестве русского поэта Алексея Кольцова «На заре туманной юности».
«Саша за мной красиво ухаживал. Он читал стихи, был очень красивый — в него нельзя было не влюбиться. Ему было легко меня покорить. Это мой первый опыт, когда я полюбила человека серьёзно. Он соответствовал образу принца из сказки, о котором мечтает каждая девушка», — рассказывала позже Антонова.
Наталия Антонова с сыном Артёмом (Фото: Телеграм, @antonova_official)
В браке родился сын Артём, и всё было хорошо, но в 2001-м супруги приняли решение развестись.
«Наверное, наш брак сохранился бы, если бы я не занималась своей профессией, если бы у меня не было ребёнка. Я должна была следовать за Сашей, ведь он нуждался в музе, не обременённой работой, а я как раз была очень востребована на тот момент», — рассуждала Антонова в 2021 году в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».Наталия переживала разрыв. Тогда она с головой окунулась в работу.
Сын Артём пошёл по стопам родителей — он поступил в театральный колледж Олега Табакова, после чего начал сниматься в сериалах, вот некоторые работы с его участием: «Штрафник», «От ненависти до любви», «Скорая помощь», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Антонова сначала была не слишком рада тому, что сын хочет продолжить путь родителей, но в итоге помогала ему готовиться к экзаменам. После получения диплома сын даже выходит с ней на одну сцену.
Второй шанс на семейное счастьеСо вторым мужем Николаем Семёновым Наталию познакомила сестра Светлана — она пригласила её на дачу, где был Семёнов. Он врач-гинеколог, а также успешный бизнесмен.
Наталия Антонова с мужем Николаем Семёновым (Фото: Телеграм, @antonova_official)
Наталия и Николай встречались год, периодически актриса уезжала к возлюбленному, что не нравилось её сыну Артёму. Тут и встал вопрос о том, что пора представлять избранника сыну. После этого они сняли квартиру, куда переехали вчетвером (у Николая есть сын Антон), а в 2005 году Николай и Наталия сыграли свадьбу. В браке родились сыновья Никита и Максим, а в 2016 году актриса обвенчалась с мужем, сообщает телеканал «78».
Разбитое материнское сердцеВ 2018 году Наталия ждала ребёнка. 11 октября родился сын Николай — он был недоношенным. Два месяца врачи боролись за его жизнь и делали всё возможное, но 14 декабря малыш умер.
«Господь решает, кому и сколько надо прожить на этой земле. Мы знали, что ситуация тяжёлая. Я молилась. Я даже на руки его не брала, могла только погладить. Я не могла покормить его», — делилась своими переживаниями актриса.Три года Антонова не могла смириться с потерей ребёнка, в 2021 году она призналась, что отпустила эту боль.
«Я очень хотела ещё родить, но не могла. После операции это противопоказано как минимум два года. И я не знала, куда себя деть. А сын уговаривал: «Хватит, смотри, у тебя нас трое». Но прошло какое-то время, и Никита мне сказал: «Мам, ну было бы здорово, если бы у нас ещё появился брат или сестра, это же так интересно». Понимаете, дети стремятся к счастью», — говорила Наталия.Наталия Антонова с сыном Никитой (Фото: Телеграм, @antonova_official)
В такой тяжёлый для артистки период её поддерживали муж и подруга — актриса Мария Порошина.
«С её стороны была такая поддержка, такие важные слова. Она мне сказала: «Я люблю тебя, люблю твоих детей. Малыша нет, но я его всё равно люблю». Для меня это стало великим утешением. Это то, что я запомню на всю жизнь», — рассказывала Антонова.После произошедшей трагедии супруги купили дом за городом, куда стали чаще выбираться. А в 2022 году в семье произошло пополнение: Антон, родной сын Николая Семёнова, стал отцом.
Наталия Антонова с сыном Максимом (Фото: Телеграм, @antonova_official)
Наталия Антонова сейчасВ последнее время Антонова стала больше проводить время дома и заниматься семьёй, чем карьерой. Бывают у неё с мужем и ссоры, но они стараются быстро найти причины неурядиц.
«Когда поняли, что устали, убегаем гулять туда, где ещё не были, едим мороженое, ну и дарим друг другу подарки», — рассказывала Наталия.
Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)
В соцсетях актриса делится рецептами блюд, секретами красоты. Антонова, по её словам, никогда не делала инъекций, она занимается спортом, придерживается правильного питания, делает гимнастику для лица, массажи, маски — всё это помогает ей выглядеть молодо.
Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)
А ещё актриса рисует картины.
«Если совсем уж глубоко копать, то живопись — это моя психотерапия. <…> Я начала рисовать, чтобы заполнить душевную пустоту, уйти от боли (после потери сына — прим. ред.). Кто-то вяжет, кто-то вышивает, а меня спасли краски», — призналась Антонова.В 2024 году актриса выходила на сцену Театра комедии в спектаклях «8 любящих женщин», «Идеальный муж» и «Любовь и голуби». Кроме того, в июньском телеэфире состоялась премьера сериала «Приставы» с её участием.