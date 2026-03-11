11 марта 2026, 14:27

Можно сказать, что актриса Наталия Антонова — счастливая женщина, о чём точно «свидетельствуют» её соцсети: большая и дружная семья, любящий муж, работа в театре, хобби. Но в 2018 году артистка пережила личную трагедию. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Наталии Антоновой: детство и юность Театральные работы и роли в кино Перестала быть для него музой Второй шанс на семейное счастье Разбитое материнское сердце Наталия Антонова сейчас

Биография Наталии Антоновой: детство и юность

Наталия Антонова в детстве (Фото: Телеграм, @antonova_official) Наталия Антонова в детстве (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Театральные работы и роли в кино

Перестала быть для него музой

«Саша за мной красиво ухаживал. Он читал стихи, был очень красивый — в него нельзя было не влюбиться. Ему было легко меня покорить. Это мой первый опыт, когда я полюбила человека серьёзно. Он соответствовал образу принца из сказки, о котором мечтает каждая девушка», — рассказывала позже Антонова.

Наталия Антонова с сыном Артёмом (Фото: Телеграм, @antonova_official) Наталия Антонова с сыном Артёмом (Фото: Телеграм, @antonova_official)

«Наверное, наш брак сохранился бы, если бы я не занималась своей профессией, если бы у меня не было ребёнка. Я должна была следовать за Сашей, ведь он нуждался в музе, не обременённой работой, а я как раз была очень востребована на тот момент», — рассуждала Антонова в 2021 году в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Второй шанс на семейное счастье

Наталия Антонова с мужем Николаем Семёновым (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Разбитое материнское сердце

«Господь решает, кому и сколько надо прожить на этой земле. Мы знали, что ситуация тяжёлая. Я молилась. Я даже на руки его не брала, могла только погладить. Я не могла покормить его», — делилась своими переживаниями актриса.

«Я очень хотела ещё родить, но не могла. После операции это противопоказано как минимум два года. И я не знала, куда себя деть. А сын уговаривал: «Хватит, смотри, у тебя нас трое». Но прошло какое-то время, и Никита мне сказал: «Мам, ну было бы здорово, если бы у нас ещё появился брат или сестра, это же так интересно». Понимаете, дети стремятся к счастью», — говорила Наталия.

Наталия Антонова с сыном Никитой (Фото: Телеграм, @antonova_official)

«С её стороны была такая поддержка, такие важные слова. Она мне сказала: «Я люблю тебя, люблю твоих детей. Малыша нет, но я его всё равно люблю». Для меня это стало великим утешением. Это то, что я запомню на всю жизнь», — рассказывала Антонова.

Наталия Антонова с сыном Максимом (Фото: Телеграм, @antonova_official)



Наталия Антонова сейчас

«Когда поняли, что устали, убегаем гулять туда, где ещё не были, едим мороженое, ну и дарим друг другу подарки», — рассказывала Наталия.

«Если совсем уж глубоко копать, то жи­вопись — это моя психотерапия. <…> Я начала рисовать, чтобы заполнить душевную пустоту, уйти от боли (после потери сына — прим. ред.). Кто-то вяжет, кто-то вышивает, а меня спасли краски», — призналась Антонова.