«Принимать решение»: Онколог прокомментировал состояние Лерчек на четвертой стадии рака желудка

11 марта 2026, 12:25

Онколог Серяков: четвертая стадия рака у Лерчек может развиваться по-разному

Лерчек (Валерия Чекалина) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Об этом сообщила ее подруга Алина Акилова в личном блоге. По ее словам, сейчас блогер страдает от интенсивных болей, которые вынуждают её использовать сильнодействующие обезболивающие препараты.





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» отметил, что четвертая стадия рака желудка четвертой стадии — рознь.





«Одни находятся в хорошем соматическом статусе, удовлетворительном состоянии, а другие — лежат и сами себя не обслуживают. И здесь тогда возникают проблемы с противоопухолевым лечением. Это называется четвертый соматический статус в онкологии, когда пациент лежит. Здесь назначается только паллиативное лечение: обезболивание и адекватное питание», — сказал он.

«Здесь обсуждаемы и паллиативное лечение, и методы противоопухолевого лечения. Речь об операции при четвертой стадии не идет, но варианты химиотерапии, таргетной терапии и иммунотерапии обсуждаются. Это все приемлемо. Для этого проводятся дополнительные исследования, смотрится опухоль. Это все делает и назначает лечащий онколог. Нужно досмотреть, дообследовать и принимать решение, подлежит она системе противоопухолевого лечения или не подлежит», — резюмировал Серяков.