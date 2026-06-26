26 июня 2026, 15:44

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Служебный роман»)

27 июня Инне Выходцевой исполнился бы 92 год. Миллионы зрителей помнят её по фильмам «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Тихий Дон» и десяткам других картин, где она нередко появлялась лишь на несколько минут, но неизменно запоминалась. За долгую творческую жизнь актриса сыграла более сотни ролей, подарила свой голос зарубежным кинозвёздам и почти 70 лет служила Театру Киноактёра. Но судьба приготовила ей испытания, которые невозможно было сыграть даже самому талантливому артисту: исчезновение единственного сына, смерть мужа, одиночество и последние годы в Доме ветеранов сцены. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Девочка из шахтёрской семьи, которая покорила Москву Звезда второго плана, которую невозможно было не заметить Любовь, пережившая измены Самая страшная трагедия Через три года она потеряла и мужа Последние годы — больница и Дом ветеранов сцены

Девочка из шахтёрской семьи, которая покорила Москву

Звезда второго плана, которую невозможно было не заметить

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)

Сломанные рёбра, маленькая пенсия и брак с соседкой: как в свои 89 лет живёт Николай Дроздов?

Любовь, пережившая измены

Самая страшная трагедия

Через три года она потеряла и мужа

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»)

Последние годы — больница и Дом ветеранов сцены