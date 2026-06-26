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Потеряла сына в цунами и осталась одна: трагедия жизни звезды «Служебного романа» Инны Выходцевой. Где она провела последние дни жизни?

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Служебный роман»)

27 июня Инне Выходцевой исполнился бы 92 год. Миллионы зрителей помнят её по фильмам «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Тихий Дон» и десяткам других картин, где она нередко появлялась лишь на несколько минут, но неизменно запоминалась. За долгую творческую жизнь актриса сыграла более сотни ролей, подарила свой голос зарубежным кинозвёздам и почти 70 лет служила Театру Киноактёра. Но судьба приготовила ей испытания, которые невозможно было сыграть даже самому талантливому артисту: исчезновение единственного сына, смерть мужа, одиночество и последние годы в Доме ветеранов сцены. Подробнее — в материале «Радио 1».



Девочка из шахтёрской семьи, которая покорила Москву

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Сталино — городе, который сегодня носит название Донецк. Её отец работал шахтёром, и однажды решил показать дочери свою профессию, взяв её с собой под землю.

Позже актриса признавалась, что это воспоминание осталось одним из самых страшных в её жизни. Со временем семья переехала в Краснодон, где отец сделал серьёзную карьеру, став заместителем министра угольной промышленности.

Инна росла артистичной девочкой с красивым, выразительным голосом. Она читала стихи на школьных концертах, занималась в театральном кружке и уже тогда понимала, что хочет связать жизнь со сценой. После окончания школы с серебряной медалью она отправилась в Москву и с первой попытки поступила во ВГИК.

Звезда второго плана, которую невозможно было не заметить

В кино Инна Выходцева начала сниматься ещё в конце 1950-х. Её можно увидеть в легендарных картинах «Летят журавли», «Тихий Дон», «Служебный роман», «Пять вечеров», «Москва слезам не верит». Главных ролей в её судьбе было немного, но режиссёры вновь и вновь приглашали актрису благодаря её редкому умению создавать яркий образ даже за несколько экранных минут.

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)
Последней работой Выходцевой в кино стала роль вахтёрши в фильме «Сын», вышедшем в 2017 году. Не менее важной частью её биографии стало озвучивание зарубежных фильмов. Именно голосом Инны Выходцевой в советском прокате говорили Софи Лорен, Клаудиа Кардинале и другие знаменитые актрисы мирового кино.
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Любовь, пережившая измены

С будущим мужем, актёром Львом Поляковым, Инна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе.
Их роман начался случайно — они столкнулись на лестнице института.

В артистической среде говорили, что Поляков пользовался большим успехом у женщин. Ему приписывали симпатию Людмилы Гурченко, позже в его жизни действительно случилась интрижка с актрисой Инной Кмит.

Однако и сама Выходцева однажды увлеклась другим мужчиной — актёром Всеволодом Сафоновым. Несмотря на взаимные ошибки, супруги сумели сохранить семью. Они решили не разрушать брак и прожили вместе до самой смерти Полякова.

Самая страшная трагедия

В семье родился единственный сын Никита. Он не пошёл по стопам родителей, выбрав профессию переводчика. Благодаря знанию иностранных языков Никита работал в разных странах.

Во время одной из командировок в Доминиканскую Республику произошла трагедия. 38-летний мужчина оказался в зоне стихийного бедствия и пропал без вести. Родители обращались в Министерство иностранных дел, Красный Крест и другие ведомства, надеясь получить хоть какую-то информацию. Но поиски так и не дали результата. Для Инны Выходцевой это стало ударом, после которого жизнь уже никогда не стала прежней.

Через три года она потеряла и мужа

Будто одного горя оказалось недостаточно. Спустя три года после исчезновения сына скончался Лев Поляков. Причиной смерти стал инсульт. Оставшись одна, актриса продолжала жить в своей московской квартире.

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»)
Она старалась не замыкаться в себе, посещала мероприятия, общалась с коллегами, следила за собой и даже появлялась в телевизионных программах. Со стороны казалось, что ей удалось справиться с бедой. Но близкие понимали, какой ценой ей даётся это спокойствие.

Последние годы — больница и Дом ветеранов сцены

В 2022 году Инна Выходцева была госпитализирована после отравления медицинскими препаратами. В прессе появились разные версии произошедшего. Одни предполагали попытку суицида, другие считали случившееся несчастным случаем. Достоверных подтверждений какой-либо из этих версий так и не появилось.

После лечения за актрисой ухаживал племянник Евгений, которому она ранее оформила в наследство свою квартиру. Позже Выходцева переехала в Дом ветеранов сцены. Именно там она встретила своё 90-летие.

Коллеги, навещавшие актрису, рассказывали, что она тяжело переживала переезд. По их словам, Инна Николаевна говорила, что чувствует себя очень одинокой и признавалась: ей кажется, будто у неё больше нет дома. Несмотря на заботу персонала пансионата, пережить утрату семьи ей так и не удалось. В конце 2024 года актрису поразил инсульт, перед Новым годом, 31 декабря, она скончалась.

Инна Выходцева (Фото: кадр из фильма «Юность наших отцов»)
Имя Инны Выходцевой редко появлялось в громких заголовках, она не была героиней светской хроники и не стремилась к скандальной славе. Но именно такие актрисы создавали золотой фонд советского кино.

Она умела несколькими репликами сделать персонажа живым, а своим голосом подарила советским зрителям возможность услышать мировых кинозвёзд так, словно они говорили по-русски.
Софья Метелева

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