Потеряла сына в цунами и осталась одна: трагедия жизни звезды «Служебного романа» Инны Выходцевой. Где она провела последние дни жизни?
27 июня Инне Выходцевой исполнился бы 92 год. Миллионы зрителей помнят её по фильмам «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Тихий Дон» и десяткам других картин, где она нередко появлялась лишь на несколько минут, но неизменно запоминалась. За долгую творческую жизнь актриса сыграла более сотни ролей, подарила свой голос зарубежным кинозвёздам и почти 70 лет служила Театру Киноактёра. Но судьба приготовила ей испытания, которые невозможно было сыграть даже самому талантливому артисту: исчезновение единственного сына, смерть мужа, одиночество и последние годы в Доме ветеранов сцены. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девочка из шахтёрской семьи, которая покорила МосквуИнна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Сталино — городе, который сегодня носит название Донецк. Её отец работал шахтёром, и однажды решил показать дочери свою профессию, взяв её с собой под землю.
Позже актриса признавалась, что это воспоминание осталось одним из самых страшных в её жизни. Со временем семья переехала в Краснодон, где отец сделал серьёзную карьеру, став заместителем министра угольной промышленности.
Инна росла артистичной девочкой с красивым, выразительным голосом. Она читала стихи на школьных концертах, занималась в театральном кружке и уже тогда понимала, что хочет связать жизнь со сценой. После окончания школы с серебряной медалью она отправилась в Москву и с первой попытки поступила во ВГИК.
Звезда второго плана, которую невозможно было не заметитьВ кино Инна Выходцева начала сниматься ещё в конце 1950-х. Её можно увидеть в легендарных картинах «Летят журавли», «Тихий Дон», «Служебный роман», «Пять вечеров», «Москва слезам не верит». Главных ролей в её судьбе было немного, но режиссёры вновь и вновь приглашали актрису благодаря её редкому умению создавать яркий образ даже за несколько экранных минут.
Последней работой Выходцевой в кино стала роль вахтёрши в фильме «Сын», вышедшем в 2017 году. Не менее важной частью её биографии стало озвучивание зарубежных фильмов. Именно голосом Инны Выходцевой в советском прокате говорили Софи Лорен, Клаудиа Кардинале и другие знаменитые актрисы мирового кино.
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Любовь, пережившая изменыС будущим мужем, актёром Львом Поляковым, Инна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе.
Их роман начался случайно — они столкнулись на лестнице института.
В артистической среде говорили, что Поляков пользовался большим успехом у женщин. Ему приписывали симпатию Людмилы Гурченко, позже в его жизни действительно случилась интрижка с актрисой Инной Кмит.
Однако и сама Выходцева однажды увлеклась другим мужчиной — актёром Всеволодом Сафоновым. Несмотря на взаимные ошибки, супруги сумели сохранить семью. Они решили не разрушать брак и прожили вместе до самой смерти Полякова.
Самая страшная трагедияВ семье родился единственный сын Никита. Он не пошёл по стопам родителей, выбрав профессию переводчика. Благодаря знанию иностранных языков Никита работал в разных странах.
Во время одной из командировок в Доминиканскую Республику произошла трагедия. 38-летний мужчина оказался в зоне стихийного бедствия и пропал без вести. Родители обращались в Министерство иностранных дел, Красный Крест и другие ведомства, надеясь получить хоть какую-то информацию. Но поиски так и не дали результата. Для Инны Выходцевой это стало ударом, после которого жизнь уже никогда не стала прежней.
Через три года она потеряла и мужаБудто одного горя оказалось недостаточно. Спустя три года после исчезновения сына скончался Лев Поляков. Причиной смерти стал инсульт. Оставшись одна, актриса продолжала жить в своей московской квартире.
Она старалась не замыкаться в себе, посещала мероприятия, общалась с коллегами, следила за собой и даже появлялась в телевизионных программах. Со стороны казалось, что ей удалось справиться с бедой. Но близкие понимали, какой ценой ей даётся это спокойствие.
Последние годы — больница и Дом ветеранов сценыВ 2022 году Инна Выходцева была госпитализирована после отравления медицинскими препаратами. В прессе появились разные версии произошедшего. Одни предполагали попытку суицида, другие считали случившееся несчастным случаем. Достоверных подтверждений какой-либо из этих версий так и не появилось.
После лечения за актрисой ухаживал племянник Евгений, которому она ранее оформила в наследство свою квартиру. Позже Выходцева переехала в Дом ветеранов сцены. Именно там она встретила своё 90-летие.
Коллеги, навещавшие актрису, рассказывали, что она тяжело переживала переезд. По их словам, Инна Николаевна говорила, что чувствует себя очень одинокой и признавалась: ей кажется, будто у неё больше нет дома. Несмотря на заботу персонала пансионата, пережить утрату семьи ей так и не удалось. В конце 2024 года актрису поразил инсульт, перед Новым годом, 31 декабря, она скончалась.
Имя Инны Выходцевой редко появлялось в громких заголовках, она не была героиней светской хроники и не стремилась к скандальной славе. Но именно такие актрисы создавали золотой фонд советского кино.
Она умела несколькими репликами сделать персонажа живым, а своим голосом подарила советским зрителям возможность услышать мировых кинозвёзд так, словно они говорили по-русски.