Стало известно о состоянии Евгения Стеблова после экстренной госпитализации

26 июня 2026, 14:05

Евгений Стеблов вернулся домой после госпитализации

Евгений Стеблов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Евгений Стеблов вернулся домой и чувствует себя хорошо после экстренной госпитализации.





В разговоре с NEWS.ru актёр, известный по фильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», отметил, что неприятный эпизод уже завершился.

«Со мной уже всё хорошо, чувствую себя нормально. Сейчас нахожусь дома. Да, я действительно был госпитализирован, но всё уже нормально», — рассказал Стеблов.