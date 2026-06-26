Стало известно о состоянии Евгения Стеблова после экстренной госпитализации
Евгений Стеблов вернулся домой после госпитализации
Народный артист России Евгений Стеблов вернулся домой и чувствует себя хорошо после экстренной госпитализации.
В разговоре с NEWS.ru актёр, известный по фильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», отметил, что неприятный эпизод уже завершился.
«Со мной уже всё хорошо, чувствую себя нормально. Сейчас нахожусь дома. Да, я действительно был госпитализирован, но всё уже нормально», — рассказал Стеблов.Напомним, что накануне ночью 80-летний артист почувствовал резкое ухудшение здоровья. Евгения Юрьевича срочно доставили в больницу с подозрением на ущемление паховой грыжи. Уточняется, что хирургического вмешательства удалось избежать.