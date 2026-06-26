Актёр Глеб Калюжный анонсировал новый патриотический проект
Актёр Глеб Калюжный на презентации фильма «Дед Фомич», где исполнил центральную роль, анонсировал новый проект. Однако детали он раскрывать не стал.
В беседе с «Газетой.Ru» Калюжный отметил, что зрители увидят его в новой патриотической ленте в ближайшее время.
«Я и до армии очень присматривался к патриотическим картинам. Можете посмотреть прекрасный фильм «Красный шёлк», также «Челюскин. Первые» и «Малыш». В планах что-то новое есть. Но пока рассказывать не буду», — рассказал Глеб.Напомним, что в мае 2025 года актёра призвали на срочную службу. Он перенёс съёмки и другие рабочие планы, чтобы выполнить воинский долг. Калюжный отслужил год в Семёновском полку, в увольнительные посещал светские мероприятия с участием своих фильмов, а 27 мая завершил службу.