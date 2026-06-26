Актёр Глеб Калюжный анонсировал новый патриотический проект

26 июня 2026, 13:25

Глеб Калюжный (Фото: Telegram @therealkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный на презентации фильма «Дед Фомич», где исполнил центральную роль, анонсировал новый проект. Однако детали он раскрывать не стал.





В беседе с «Газетой.Ru» Калюжный отметил, что зрители увидят его в новой патриотической ленте в ближайшее время.

«Я и до армии очень присматривался к патриотическим картинам. Можете посмотреть прекрасный фильм «Красный шёлк», также «Челюскин. Первые» и «Малыш». В планах что-то новое есть. Но пока рассказывать не буду», — рассказал Глеб.