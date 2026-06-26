Певица Ирина Дубцова высказалась о хейтерах
Певица Ирина Дубцова в беседе с порталом «Леди Mail» рассказала о своем отношении к комментариям недоброжелателей.
Исполнительница хитов «О нем» и «Люби меня долго» призналась, что воспринимает критику в свой адрес с пониманием. Согласно её мнению, это часть творческой профессии, и многие люди стремятся привлечь к себе внимание, оставляя негативные комментарии.
Однако, когда дело касается её близких, Ирина может проявить резкость. В большинстве случаев артистка старается игнорировать негативные высказывания, но если они затрагивают её близких или сына, она не может остаться равнодушной.
Певица также отметила, что у неё с сыном Артёмом очень тёплые и доверительные отношения. По ее словам, они всегда поддерживают друг друга.
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