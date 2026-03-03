Потеряли работу и обанкротились: Джонни Депп, Андрей Аршавин, Павел Прилучный. Звездные мужчины, чью жизнь разрушил развод
Развод нередко становится для человека точкой невозврата. Вместо ожидаемой свободы и нового старта он приносит затяжной кризис — финансовый, профессиональный и личный. Некоторые склонны видеть в этом мистику или «знак судьбы». Однако чаще речь идет о более прозаичных причинах: утрата привычного уклада жизни, смена социального статуса, эмоциональное выгорание и потеря ориентиров. Даже публичность и высокий доход не страхуют от последствий болезненного расставания. Кого из знаменитостей затронули жизненные изменения после развода — в материале «Радио 1».
Дмитрий Исхаков: жизнь после расставания с Полиной ГагаринойДизайнер и фотограф Дмитрий Исхаков долгое время сотрудничал с международными брендами. Однако широкая известность в России пришла к нему после брака с певицей Полиной Гагариной. Супруги поженились в 2014 году, а спустя три года у них родилась дочь Мия.
На момент их совместной жизни карьера Гагариной находилась на пике: выступление на «Евровидении», масштабные гастроли, постоянное присутствие в медиапространстве. Семья вела обеспеченный образ жизни — дорогие курорты, автомобили премиум-класса, рестораны высокого уровня.
О разводе стало известно в 2021 году. После расставания финансовое положение фотографа, по наблюдениям подписчиков, изменилось. В его социальных сетях начали появляться публикации с фразами вроде «Хочешь жить – умей вертеться», сопровождаемые кадрами, на которых он раздает рекламные листовки собственной фотостудии.
Сообщалось, что Исхаков продал автомобиль марки Maserati и пересмотрел привычные стандарты жизни, включая использование общественного транспорта. О новых серьезных отношениях он публично не заявлял.
Михаил Терехин: от светской хроники к поиску заработкаБывший сотрудник полиции Михаил Терехин получил широкую известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Там он начал роман с ведущей проекта Ксенией Бородиной. Вскоре Терехин переехал к избраннице, которая воспитывала дочь от первого брака.
Их отношения продлились около двух лет. За это время имя Терехина регулярно появлялось в светской хронике, а его бизнес-инициативы получали дополнительную огласку.
После расставания ситуация изменилась. Он продолжал позиционировать себя как предприниматель и инвестор, однако, по сообщениям СМИ, его проекты не приносили ожидаемых результатов. Попытка реализоваться в юридической сфере также не стала успешной.
Позднее Терехин принял участие в спортивном проекте «Титаны», однако выбыл уже в четвертом выпуске. Кроме того, стало известно, что он разместил объявление о предоставлении услуг телохранителя на популярной онлайн-площадке.
Павел Прилучный: «три года ада» после разводаРазвод с актрисой Агатой Муцениеце стал для Павла Прилучного тяжелым испытанием. Артист открыто говорил о сложном эмоциональном состоянии в этот период.
«Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович — я бы не вытянул», — признавался актер.
Совместные выходы в свет и поездки породили слухи о возможном романе, однако официальных подтверждений не последовало. По словам Прилучного, Карпович оказывала ему поддержку в непростой момент.
Со временем ситуация изменилась. На съемках сериала «В клетке» актер познакомился с Зепюр Брутян. Вскоре пара оформила отношения, а в 2023 году у них родился сын Микаэль. Поклонники считают, что этот этап стал для артиста началом более стабильной и благополучной жизни.
Андрей Аршавин: спад карьеры после громкого разрываНа пике футбольной карьеры Андрей Аршавин состоял в отношениях с телеведущей Юлией Барановской. У пары родились сын Артем и дочь Яна. Ради продолжения профессиональной карьеры спортсмен перевез семью в Лондон, где выступал за футбольный клуб «Арсенал».
Спустя несколько лет Аршавин ушел из семьи, когда Барановская ожидала третьего ребенка. По ее словам, о новой избраннице футболист сообщил ей по телефону, когда она была на пятом месяце беременности. Телеведущая рассказала, что пережить предательство любимого оказалось сложно.
После расставания спортивные достижения Аршавина пошли на спад, а уровень доходов сократился. Позднее его брак с Алисой Казьминой завершился громким разводом, который сопровождался имущественными спорами и финансовыми потерями.
Джонни Депп: судебные процессы и репутационный кризисСреди зарубежных звезд одной из самых обсуждаемых стала история Джонни Деппа. На протяжении 14 лет он состоял в отношениях с актрисой и певицей Ванессой Паради. Этот период совпал с расцветом его карьеры и многомиллионными контрактами.
Позднее актер вступил в брак с Эмбер Херд. Союз оказался скандальным и завершился затяжными судебными разбирательствами, сопровождавшимися взаимными обвинениями. Процессы широко освещались в СМИ и негативно сказались на профессиональной репутации Деппа: часть студий временно приостановила сотрудничество с ним.
Сообщалось, что на фоне стресса актер злоупотреблял алкоголем и проходил лечение от депрессивного состояния. В последние годы его карьера постепенно восстанавливается, однако личная жизнь остается вне публичного фокуса.