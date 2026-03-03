Дочь Даны Борисовой раскритиковали на «Битве экстрасенсов»
Дочь телеведущей Даны Борисовой — Полина — оказалась в центре скандала после участия в шоу «Битва экстрасенсов». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В Сети активно обсуждают фрагмент выпуска, где девушку пригласили на одно из испытаний.
По правилам задания экстрасенсы вслепую должны были описать медийную личность, находящуюся в кресле. Однако одна из участниц проекта резко высказалась в адрес Полины, заявив, что та якобы ничего не добилась в жизни и не заслужила быть героем испытания.
Видео быстро разлетелось по соцсетям, вызвав бурную реакцию пользователей. Одни посчитали слова экстрасенса слишком резкими и неуместными, другие — поддержали её позицию.
