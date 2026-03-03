«Общество будет осуждать»: Ведущий «Маски» высказался о распределении ролей в браке
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров оценил роль мужчины в современной семье
Телеведущий Вячеслав Макаров выступил в роли ведущего на конкурсе красоты «Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026». В разговоре с журналистами он затронул тему гендерных ролей и распределения домашних обязанностей в семье.
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Макаров заявил, что в современном мире ведение хозяйства вполне может взять на себя мужчина.
«Я знаю несколько пар, где женщина зарабатывает больше. Никаких конфликтов не возникает, и мужчина спокойно занимается хозяйством», — отметил он.Ведущий подчеркнул, что универсальной модели семейной жизни не существует, поэтому супругам важно договариваться между собой, не ориентируясь на стороннее мнение.
«Общество всегда и всех будет осуждать. Подумайте об одном — вы живёте для себя или для общества?» — заявил Макаров, отвечая на вопрос о возможном осуждении со стороны социума.Конкурс «Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» проходит в Казани. Это первое подобное мероприятие для стран объединения.