«Это огромный труд»: Юлия Паршута призналась, почему не может доверять мужчинам

03 марта 2026, 12:48

Певица Юлия Паршута объяснила, почему не готова к новым отношениям

Юлия Паршута (Фото: Telegram @Parshoota)

Певица Юлия Паршута накануне своего сольника 20 марта в Концертном зале «Москва» рассказала о подготовке к выступлению и личной жизни.





В беседе с порталом «Леди Mail» Паршута призналась, что сейчас не готова к серьёзным отношениям.

«После пережитого предательства, которое, на самом деле, случалось не раз в моей жизни, я как минимум просто восстанавливаю доверие — и это огромный труд. А пока живу в благодарности за то, что есть», — пояснила она.

«Я уверена, что у меня каким-то образом появится, материализуется человек, с которым мы будем друг другу подходить, у нас будут общие моральные ценности и общие цели, а остальное — дело наживное», — поделилась Юлия.