Поцеловал Бузову, изменил жене и нашел внебрачную дочь: как живет автор хита «Малиновый свет» Леша Свик и почему попал в больницу?

20 января 2026, 15:19

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)

Лёша Свик — один из самых известных исполнителей на российской сцене, закрепившийся в хит-парадах благодаря трекам «Я хочу танцевать», «Дым» и «Малиновый свет». Весной прошлого года артист оказался в больнице с кровотечением желудка. О том, что известно о здоровье музыканта, его личной жизни и романе с Ольгой Бузовой, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Леши Свика: происхождение и ранние годы Первые шаги в музыке и поиск себя Начало профессиональной карьеры Сольный путь Леши Свика: звучание и релизы Хиты «Я хочу танцевать» и «Малиновый свет» Альбомы, клипы и гастроли Интервью, откровения и семья Личная жизнь Леши Свика: отношения, семья и громкие романы Брак с Ксенией Ткачевой, развод и попытки восстановить семью Скандал о внебрачном ребёнке и судебное решение Проблемы со здоровьем: кровотечение желудка и операция Алкоголь и вредные привычки Леша Свик сегодня

Биография Леши Свика: происхождение и ранние годы

Первые шаги в музыке и поиск себя

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)

Начало профессиональной карьеры

Сольный путь Леши Свика: звучание и релизы

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)

Хиты «Я хочу танцевать» и «Малиновый свет»

Альбомы, клипы и гастроли

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)

Интервью, откровения и семья

Личная жизнь Леши Свика: отношения, семья и громкие романы

Леша Свик и Ольга Бузова (фото: Instagram* / alex_svik)

Брак с Ксенией Ткачевой, развод и попытки восстановить семью

«Если мы с женой придем к мнению, что мы не хотим разводиться, то так и произойдет. Мы в какой-то большой паузе, в которой мы размышляем, что будет дальше — непонятно», — отметил он.

Скандал о внебрачном ребёнке и судебное решение

Лёша Свик с женой и дочкой Эмилией (фото: Instagram* / alex_svik)

Проблемы со здоровьем: кровотечение желудка и операция

«Майские праздники, после которых я никак не могу прийти в себя… Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — говорила Ксения.

Алкоголь и вредные привычки

«У меня был момент в жизни, когда я жестко бухал. Было две операции из-за этого, у меня было внутреннее кровотечение, последний раз я чуть не умер. Мне оставалось один или два часа», — признвался Свик.



Леша Свик сегодня