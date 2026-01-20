Поцеловал Бузову, изменил жене и нашел внебрачную дочь: как живет автор хита «Малиновый свет» Леша Свик и почему попал в больницу?
Лёша Свик — один из самых известных исполнителей на российской сцене, закрепившийся в хит-парадах благодаря трекам «Я хочу танцевать», «Дым» и «Малиновый свет». Весной прошлого года артист оказался в больнице с кровотечением желудка. О том, что известно о здоровье музыканта, его личной жизни и романе с Ольгой Бузовой, — в материале «Радио 1».
Биография Леши Свика: происхождение и ранние годыНастоящее имя музыканта — Алексей Игоревич Норкитович. По документам он появился на свет 21 ноября 1990 года, хотя другие источники называют дату 21 января 1991-го. В роду артиста переплетаются еврейские и польские корни. Родной город — Екатеринбург, который нередко называют центром неформальной музыкальной культуры.
Алексей рос не единственным ребёнком: в семье был младший брат. Однако атмосфера в доме была непростой: мать занималась детьми и хозяйством, а отец часто менял места работы, что сопровождалось и ссорами. Для будущего музыканта спасением стала музыка.
Первые шаги в музыке и поиск себяРэп увлёк Лёшу в девять лет. Тогда вокруг него собралась компания сверстников, слушавших Эминема, носивших широкие штаны и увлечённых уличной культурой. Вдохновившись зарубежной и отечественной сценой, Свик начал пробовать себя в написании текстов. Первые попытки были грубыми, но позволили ему сформировать собственный стиль.
Позднее он решил испытать себя на шоу «СТС зажигает суперзвезду!». Выстояв очередь, подросток вышел на сцену, но его попросили остановиться практически сразу. Этот эпизод заставил его усомниться в выбранном направлении.
После школы Алексей искал, где заработать деньги. Рассматривал работу бармена, но оказался на кухне и неожиданно увлёкся кулинарией. Он продвинулся до позиции су-шефа и всерьёз думал о карьере в гастрономии, но в итоге вернулся к мечте о музыке.
Начало профессиональной карьерыПервые ощутимые музыкальные результаты Алексей сделал в Астрахани, где работал над сведением треков других исполнителей и параллельно писал собственный материал. Вернувшись в Екатеринбург, он познакомился с Витей Эплдримом и Фами, вместе с которыми создал проект Puzzle. Название отражало смысл: музыканты, существовавшие по отдельности, сложились в единый пазл.
Через год коллектив сократился до дуэта — Фами ушёл. В 2015 году Лёша и Витя выпустили альбом «Нарисованный мир». Реакция слушателей оказалась умеренной: главным событием стал концерт на 300 человек. После этого артисты решили развиваться соло, сохранив дружбу.
Сольный путь Леши Свика: звучание и релизыНа старте сольной карьеры Свик не спешил с альбомами, экспериментируя с формой. Постепенно его звучание сместилось от классического рэпа в сторону EDM и танцевальной сцены — смесь данс-холла и меланхоличного хип-хопа, рассчитанного на клубную аудиторию. Критики относили его музыку к лирическому рэпу.
Исполнитель выпускал одиночные треки и активно сотрудничал с другими артистами. Совместный альбом с Xamm был тепло принят слушателями. Весной 2017 года вышла пластинка «Ноль градусов», записанная с Внуком. Релиз сопровождали отзывы, где музыкантов называли «уличными романтиками». В треках звучала ненормативная лексика, тексты Внука отличались лиричностью, а вокальная подача Свика смягчала материал.
Критики отмечали разницу стилей: Внука считали представителем старой школы, тогда как в подаче Свика видели движение к поп-эстетике и активное использование автотюна. Тем не менее именно это обращение к более танцевальному звучанию привлекло внимание Warner Music Group.
Хиты «Я хочу танцевать» и «Малиновый свет»Лейбл предложил музыканту больше танцевательности — так родился хит «Я хочу танцевать». Трек записали за полчаса, и он быстро разошёлся по радиостанциям, оказавшись в ротации Like FM, DFM и «Нового Радио». Осенью вышел клип Георгия Лизунова, известного по работе с популярными артистами.
К 2018 году Свик собрал достаточно материала для своего первого альбома «Юность». Концепция — большая вечеринка, напоминающая молодость исполнителя. Особняком выделился трек «Дым», моментально ставший популярным.
Выйдя за пределы альбома, композиция «#Неодета» также получила клип. Высокие оценки получила и песня «Шантарам» при участии Анны Седоковой.
Очередным хитом стал «Малиновый свет». По словам артиста, трек посвящён бывшей девушке, с которой он встречался четыре года. Свик получил номинацию на Национальную музыкальную премию в категории «Лучший танцевальный хит». В 2019 году он выпустил дуэт «Поцелуй на балконе» с Ольгой Бузовой.
Альбомы, клипы и гастролиУспех закрепил релиз «Алиби». В 2020 году артист представил клип «Ей нравится» — современное прочтение истории Бонни и Клайда.
Следующий альбом вышел под названием «Инсомния». В начале 2022 года исполнитель выпустил хит «Плакала», посвящённый сложному разрыву его подруги. Песня стала эмоциональной поддержкой для слушательниц и вывела исполнителя на аудиторию «Авторадио», где он исполнил трек вживую.
В 2023 году темп остался высоким. Вышла композиция «Загоны», затем — совместный релиз с NILETTO и Олегом Майами «Не вспоминай», а позже сингл «Если бы не ты». Музыкант активно гастролировал по стране.
На фоне успеха «Не вспоминай» Свик выпустил осенью дуэт «Зеркала» с NILETTO и представил его вживую в Екатеринбурге. В начале 2024 года артист выпустил трек «Люби меня люби» и одноимённый клип. После этого снова объединился с NILETTO и Майами для сингла «Громче города», посвящённого непростым отношениям.
Интервью, откровения и семьяВ апреле Свик стал гостем Дмитрия Диброва в шоу «Сессия». Там он рассказал, что отправил отца в реабилитационный центр из-за алкогольной зависимости, вспомнил детство, увлечение таро и признался, что отказ от вредных привычек во многом связан с этим. Завершил выпуск живым исполнением «Люби меня люби».
24 мая артист выпустил мини-альбом «Я — Начало», включивший пять треков. Финальная композиция «Эмилия» оказалась посвящена дочери исполнителя.
Личная жизнь Леши Свика: отношения, семья и громкие романыИсполнитель долгое время предпочитал не раскрывать подробности личной жизни. В одном из интервью он признался, что переезд в Астрахань был связан с девушкой. Однако отношения вскоре зашли в тупик: избранницу раздражало, что музыкант постоянно занят творчеством. Конфликты по бытовым вопросам привели к разрыву и возвращению артиста в Екатеринбург.
В 2019 году в СМИ появились сообщения, что автор хита «Малиновый свет» проявляет внимание к Ольге Бузовой. Подтвердить слухи помог концерт в Подольске: во время выступления Леша подошёл к телезвезде и поцеловал её на сцене. Бузова смутилась, но не отстранилась и ответила объятием, что вызвало широкий резонанс среди поклонников.
Позднее рэперу приписывали романтические связи с певицей Мари Краймбрери и Анной Седоковой — обе сотрудничали с ним. Сам артист тогда настаивал, что его сердце свободно и он полностью сосредоточен на карьере.
Брак с Ксенией Ткачевой, развод и попытки восстановить семьюВ апреле 2022 года стало известно, что Леша сделал предложение своей девушке Ксении Ткачевой. Она согласилась, и летом того же года они поженились. А 1 декабря супруга родила дочь. Однако в январе 2023 года Ксения сообщила о разводе. Причиной она назвала измену мужа с девушкой из Екатеринбурга, которая, по словам Ткачевой, присутствовала на их свадьбе.
Позже Свик публично опроверг сообщения о расставании, заявив, что супруги действительно столкнулись с трудностями и живут отдельно, но продолжают общаться. Ксения позволяла артисту видеть дочь Эмилию в любое время.
Музыкант подчёркивал, что работает над собой, но не готов спасать отношения только ради ребенка.
«Если мы с женой придем к мнению, что мы не хотим разводиться, то так и произойдет. Мы в какой-то большой паузе, в которой мы размышляем, что будет дальше — непонятно», — отметил он.Весной 2024 года артист сообщил о примирении с Ксенией. Однако уже летом публикация о воссоединении исчезла из соцсетей, а супруги отписались друг от друга. Журналисты вскоре заявили, что артист состоит в романе с блогером Махой Горячевой. Эти слухи подтвердились, но в начале осени пара рассталась. Осенью артист снова заявил о примирении с женой и возвращении в семью.
Скандал о внебрачном ребёнке и судебное решениеДополнительный интерес к личной жизни музыканта вызвал комментарий модели Екатерины Лукьяновой. В соцсетях она заявила, что также воспитывает дочь от Свика. Представители рэпера отметили, что артист не знаком с девушкой и никогда не имел с ней близких отношений. Единственным доказательством их встречи было фото с концерта 2018 года. Команда музыканта объявила о подаче иска о защите чести и достоинства и оценила моральный вред в 1 млн рублей.
Осенью 2025 года суд признал Лешу Свика отцом ребёнка модели. Адвокат артиста назвал решение справедливым и устраивающим обе стороны. Музыкант отказался от попыток оспорить выплату алиментов. Лукьянова при этом заявила, что долг полностью не погашен, а музыканту ограничили выезд за границу.
Проблемы со здоровьем: кровотечение желудка и операцияВ мае 2025 года супруга музыканта сообщила, что артиста экстренно госпитализировали. Первые числа месяца были тяжёлыми для семьи: сначала заболела сама Ксения, затем дочь Эмилия. Вскоре резко ухудшилось самочувствие рэпера, и его доставили в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение желудка.
«Майские праздники, после которых я никак не могу прийти в себя… Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — говорила Ксения.Позже музыканту провели операцию. В соцсетях он рассказал, что восстановление проходит успешно, но врачи не смогли точно определить причину обострения. По словам артиста, такая ситуация возникла годом ранее. Отмечалось, что скорую вызвали своевременно — это помогло избежать серьёзных последствий. Однако после операции артист резко похудел с 86 до 79 килограммов.
Алкоголь и вредные привычкиРэпер неоднократно признавался, что в прошлом не придерживался здорового образа жизни. По его словам, был период, когда он злоупотреблял алкоголем. Это привело к двум операциям и сильному внутреннему кровотечению.
«У меня был момент в жизни, когда я жестко бухал. Было две операции из-за этого, у меня было внутреннее кровотечение, последний раз я чуть не умер. Мне оставалось один или два часа», — признвался Свик.
Леша Свик сегодняВ 2025 году зрители получили возможность увидеть артиста в новом амплуа — на экране. Леша Свик стал участником приключенческого проекта «Сокровища императора». Второй сезон программы вышел на телеканале ТНТ в апреле 2025 года и привлёк внимание аудитории, желавшей узнать больше о характере и личных качествах музыканта.
В 2026 году ожидается релиз совместой песни с Нюшей «Пробуди».