Поцеловал Бузову, изменил жене и нашел внебрачную дочь: как живет автор хита «Малиновый свет» Леша Свик и почему попал в больницу?

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)

Лёша Свик — один из самых известных исполнителей на российской сцене, закрепившийся в хит-парадах благодаря трекам «Я хочу танцевать», «Дым» и «Малиновый свет». Весной прошлого года артист оказался в больнице с кровотечением желудка. О том, что известно о здоровье музыканта, его личной жизни и романе с Ольгой Бузовой, — в материале «Радио 1».



Биография Леши Свика: происхождение и ранние годы

Настоящее имя музыканта — Алексей Игоревич Норкитович. По документам он появился на свет 21 ноября 1990 года, хотя другие источники называют дату 21 января 1991-го. В роду артиста переплетаются еврейские и польские корни. Родной город — Екатеринбург, который нередко называют центром неформальной музыкальной культуры.

Алексей рос не единственным ребёнком: в семье был младший брат. Однако атмосфера в доме была непростой: мать занималась детьми и хозяйством, а отец часто менял места работы, что сопровождалось и ссорами. Для будущего музыканта спасением стала музыка.

Первые шаги в музыке и поиск себя

Рэп увлёк Лёшу в девять лет. Тогда вокруг него собралась компания сверстников, слушавших Эминема, носивших широкие штаны и увлечённых уличной культурой. Вдохновившись зарубежной и отечественной сценой, Свик начал пробовать себя в написании текстов. Первые попытки были грубыми, но позволили ему сформировать собственный стиль.

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)
Позднее он решил испытать себя на шоу «СТС зажигает суперзвезду!». Выстояв очередь, подросток вышел на сцену, но его попросили остановиться практически сразу. Этот эпизод заставил его усомниться в выбранном направлении.

После школы Алексей искал, где заработать деньги. Рассматривал работу бармена, но оказался на кухне и неожиданно увлёкся кулинарией. Он продвинулся до позиции су-шефа и всерьёз думал о карьере в гастрономии, но в итоге вернулся к мечте о музыке.

Начало профессиональной карьеры

Первые ощутимые музыкальные результаты Алексей сделал в Астрахани, где работал над сведением треков других исполнителей и параллельно писал собственный материал. Вернувшись в Екатеринбург, он познакомился с Витей Эплдримом и Фами, вместе с которыми создал проект Puzzle. Название отражало смысл: музыканты, существовавшие по отдельности, сложились в единый пазл.

Через год коллектив сократился до дуэта — Фами ушёл. В 2015 году Лёша и Витя выпустили альбом «Нарисованный мир». Реакция слушателей оказалась умеренной: главным событием стал концерт на 300 человек. После этого артисты решили развиваться соло, сохранив дружбу.

Сольный путь Леши Свика: звучание и релизы

На старте сольной карьеры Свик не спешил с альбомами, экспериментируя с формой. Постепенно его звучание сместилось от классического рэпа в сторону EDM и танцевальной сцены — смесь данс-холла и меланхоличного хип-хопа, рассчитанного на клубную аудиторию. Критики относили его музыку к лирическому рэпу.

Исполнитель выпускал одиночные треки и активно сотрудничал с другими артистами. Совместный альбом с Xamm был тепло принят слушателями. Весной 2017 года вышла пластинка «Ноль градусов», записанная с Внуком. Релиз сопровождали отзывы, где музыкантов называли «уличными романтиками». В треках звучала ненормативная лексика, тексты Внука отличались лиричностью, а вокальная подача Свика смягчала материал.

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)
Критики отмечали разницу стилей: Внука считали представителем старой школы, тогда как в подаче Свика видели движение к поп-эстетике и активное использование автотюна. Тем не менее именно это обращение к более танцевальному звучанию привлекло внимание Warner Music Group.

Хиты «Я хочу танцевать» и «Малиновый свет»

Лейбл предложил музыканту больше танцевательности — так родился хит «Я хочу танцевать». Трек записали за полчаса, и он быстро разошёлся по радиостанциям, оказавшись в ротации Like FM, DFM и «Нового Радио». Осенью вышел клип Георгия Лизунова, известного по работе с популярными артистами.

К 2018 году Свик собрал достаточно материала для своего первого альбома «Юность». Концепция — большая вечеринка, напоминающая молодость исполнителя. Особняком выделился трек «Дым», моментально ставший популярным.

Выйдя за пределы альбома, композиция «#Неодета» также получила клип. Высокие оценки получила и песня «Шантарам» при участии Анны Седоковой.

Очередным хитом стал «Малиновый свет». По словам артиста, трек посвящён бывшей девушке, с которой он встречался четыре года. Свик получил номинацию на Национальную музыкальную премию в категории «Лучший танцевальный хит». В 2019 году он выпустил дуэт «Поцелуй на балконе» с Ольгой Бузовой.

Альбомы, клипы и гастроли

Успех закрепил релиз «Алиби». В 2020 году артист представил клип «Ей нравится» — современное прочтение истории Бонни и Клайда.

Следующий альбом вышел под названием «Инсомния». В начале 2022 года исполнитель выпустил хит «Плакала», посвящённый сложному разрыву его подруги. Песня стала эмоциональной поддержкой для слушательниц и вывела исполнителя на аудиторию «Авторадио», где он исполнил трек вживую.

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)
В 2023 году темп остался высоким. Вышла композиция «Загоны», затем — совместный релиз с NILETTO и Олегом Майами «Не вспоминай», а позже сингл «Если бы не ты». Музыкант активно гастролировал по стране.

На фоне успеха «Не вспоминай» Свик выпустил осенью дуэт «Зеркала» с NILETTO и представил его вживую в Екатеринбурге. В начале 2024 года артист выпустил трек «Люби меня люби» и одноимённый клип. После этого снова объединился с NILETTO и Майами для сингла «Громче города», посвящённого непростым отношениям.

Интервью, откровения и семья

В апреле Свик стал гостем Дмитрия Диброва в шоу «Сессия». Там он рассказал, что отправил отца в реабилитационный центр из-за алкогольной зависимости, вспомнил детство, увлечение таро и признался, что отказ от вредных привычек во многом связан с этим. Завершил выпуск живым исполнением «Люби меня люби».

24 мая артист выпустил мини-альбом «Я — Начало», включивший пять треков. Финальная композиция «Эмилия» оказалась посвящена дочери исполнителя.

Личная жизнь Леши Свика: отношения, семья и громкие романы

Исполнитель долгое время предпочитал не раскрывать подробности личной жизни. В одном из интервью он признался, что переезд в Астрахань был связан с девушкой. Однако отношения вскоре зашли в тупик: избранницу раздражало, что музыкант постоянно занят творчеством. Конфликты по бытовым вопросам привели к разрыву и возвращению артиста в Екатеринбург.

В 2019 году в СМИ появились сообщения, что автор хита «Малиновый свет» проявляет внимание к Ольге Бузовой. Подтвердить слухи помог концерт в Подольске: во время выступления Леша подошёл к телезвезде и поцеловал её на сцене. Бузова смутилась, но не отстранилась и ответила объятием, что вызвало широкий резонанс среди поклонников.

Леша Свик и Ольга Бузова (фото: Instagram* / alex_svik)
Позднее рэперу приписывали романтические связи с певицей Мари Краймбрери и Анной Седоковой — обе сотрудничали с ним. Сам артист тогда настаивал, что его сердце свободно и он полностью сосредоточен на карьере.

Брак с Ксенией Ткачевой, развод и попытки восстановить семью

В апреле 2022 года стало известно, что Леша сделал предложение своей девушке Ксении Ткачевой. Она согласилась, и летом того же года они поженились. А 1 декабря супруга родила дочь. Однако в январе 2023 года Ксения сообщила о разводе. Причиной она назвала измену мужа с девушкой из Екатеринбурга, которая, по словам Ткачевой, присутствовала на их свадьбе.

Позже Свик публично опроверг сообщения о расставании, заявив, что супруги действительно столкнулись с трудностями и живут отдельно, но продолжают общаться. Ксения позволяла артисту видеть дочь Эмилию в любое время.
Музыкант подчёркивал, что работает над собой, но не готов спасать отношения только ради ребенка.

«Если мы с женой придем к мнению, что мы не хотим разводиться, то так и произойдет. Мы в какой-то большой паузе, в которой мы размышляем, что будет дальше — непонятно», — отметил он.
Весной 2024 года артист сообщил о примирении с Ксенией. Однако уже летом публикация о воссоединении исчезла из соцсетей, а супруги отписались друг от друга. Журналисты вскоре заявили, что артист состоит в романе с блогером Махой Горячевой. Эти слухи подтвердились, но в начале осени пара рассталась. Осенью артист снова заявил о примирении с женой и возвращении в семью.

Скандал о внебрачном ребёнке и судебное решение

Дополнительный интерес к личной жизни музыканта вызвал комментарий модели Екатерины Лукьяновой. В соцсетях она заявила, что также воспитывает дочь от Свика. Представители рэпера отметили, что артист не знаком с девушкой и никогда не имел с ней близких отношений. Единственным доказательством их встречи было фото с концерта 2018 года. Команда музыканта объявила о подаче иска о защите чести и достоинства и оценила моральный вред в 1 млн рублей.

Лёша Свик с женой и дочкой Эмилией (фото: Instagram* / alex_svik)
Осенью 2025 года суд признал Лешу Свика отцом ребёнка модели. Адвокат артиста назвал решение справедливым и устраивающим обе стороны. Музыкант отказался от попыток оспорить выплату алиментов. Лукьянова при этом заявила, что долг полностью не погашен, а музыканту ограничили выезд за границу.

Проблемы со здоровьем: кровотечение желудка и операция

В мае 2025 года супруга музыканта сообщила, что артиста экстренно госпитализировали. Первые числа месяца были тяжёлыми для семьи: сначала заболела сама Ксения, затем дочь Эмилия. Вскоре резко ухудшилось самочувствие рэпера, и его доставили в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение желудка.

«Майские праздники, после которых я никак не могу прийти в себя… Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — говорила Ксения.
Позже музыканту провели операцию. В соцсетях он рассказал, что восстановление проходит успешно, но врачи не смогли точно определить причину обострения. По словам артиста, такая ситуация возникла годом ранее. Отмечалось, что скорую вызвали своевременно — это помогло избежать серьёзных последствий. Однако после операции артист резко похудел с 86 до 79 килограммов.

Алкоголь и вредные привычки

Рэпер неоднократно признавался, что в прошлом не придерживался здорового образа жизни. По его словам, был период, когда он злоупотреблял алкоголем. Это привело к двум операциям и сильному внутреннему кровотечению.

«У меня был момент в жизни, когда я жестко бухал. Было две операции из-за этого, у меня было внутреннее кровотечение, последний раз я чуть не умер. Мне оставалось один или два часа», — признвался Свик.


Леша Свик сегодня

В 2025 году зрители получили возможность увидеть артиста в новом амплуа — на экране. Леша Свик стал участником приключенческого проекта «Сокровища императора». Второй сезон программы вышел на телеканале ТНТ в апреле 2025 года и привлёк внимание аудитории, желавшей узнать больше о характере и личных качествах музыканта.

Лёша Свик (фото: Instagram* / alex_svik)
В 2026 году ожидается релиз совместой песни с Нюшей «Пробуди».
Дайана Хусинова

