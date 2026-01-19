Развод Джигана и Самойловой не состоялся

19 января 2026, 17:20

Суд отказался разводить Джигана и Самойлову из-за спора о брачном договоре

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Суд отказался разводить рэпера Джигана и блогершу Оксану Самойлову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.