Развод Джигана и Самойловой не состоялся
Суд отказался разводить рэпера Джигана и блогершу Оксану Самойлову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Причина — требование Джигана признать недействительным брачный договор, подписанный в 2020 году. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что в тот момент рэпер находился в психоэмоциональном кризисе и уязвимом состоянии. По словам юриста, условия контракта его подопечный узнал уже во время бракоразводного процесса.
Согласно договору, все нажитое в браке имущество, включая единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой. Первое заседание по разводу состоялось в октябре. На нем блогерша заявила, что брак можно спасти, если муж «повзрослеет».
Читайте также: