Суд удовлетворил иск Безрукова к производителю масок с его изображением
Суд удовлетворил иск Сергея Безрукова к производителю масок с его изображением. Продукцию изымут из продажи, а с ответчицы взыщут компенсацию в размере трех тысяч рублей.
Как сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам, ранее актер обратился в суд с иском к жительнице Белгородской области Кристине Соболевской, которая занималась производством и продажей реалистичных масок с лицом Безрукова. Артист указал, что не давал согласия на использование своего изображения в коммерческих целях.
Маски с лицом актёра активно продавались на маркетплейсах и пользовались спросом — их покупали для костюмированных вечеринок и мероприятий. Безруков потребовал прекратить продажу продукции и взыскать компенсацию за нарушение его прав.
Суд поддержал позицию артиста. Теперь маски должны снимут с реализации, а появление на вечеринках в образе Саши Белого, по всей видимости, вскоре останется в прошлом.
