Суд удовлетворил иск Безрукова к производителю масок с его изображением

20 января 2026, 11:06

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Суд удовлетворил иск Сергея Безрукова к производителю масок с его изображением. Продукцию изымут из продажи, а с ответчицы взыщут компенсацию в размере трех тысяч рублей.