«Надо как-то пережить»: Слава об экс-возлюбленном, который ей изменял
Певица Слава призналась, что была счастлива с экс-возлюбленным Данилицким
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) призналась, что скучает по своему экс-возлюбленному Анатолию Данилицкому, с которым была вместе 20 лет. Об этом она рассказала в соцсетях.
По ее словам, во время отдыха на Бали все напоминает ей о нем. Слава назвала это время самым счастливым в своей жизни и отметила, что им всегда было о чем поговорить и посмеяться.
«Эти воспоминания надо как-то пережить», — добавила она.Ранее стало известно, что певица накануне Нового года приняла для себя принципиальное решение — полностью избавиться от токсичных людей в своей жизни.