«Надо как-то пережить»: Слава об экс-возлюбленном, который ей изменял

19 января 2026, 17:07

Певица Слава призналась, что была счастлива с экс-возлюбленным Данилицким

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) призналась, что скучает по своему экс-возлюбленному Анатолию Данилицкому, с которым была вместе 20 лет. Об этом она рассказала в соцсетях.





По ее словам, во время отдыха на Бали все напоминает ей о нем. Слава назвала это время самым счастливым в своей жизни и отметила, что им всегда было о чем поговорить и посмеяться.

«Эти воспоминания надо как-то пережить», — добавила она.