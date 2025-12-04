Беременная Валерия Чекалина украсила дом к Новому году
Беременная Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вместе с возлюбленным танцором Луисом Сквиччиарини устроила домашнюю предновогоднюю идиллию. Об этом сообщает Super.
Несмотря на то, что у Валерии на ноге был электронный браслет, который напоминает о её юридических проблемах, пара не позволила обстоятельствам омрачить праздничное настроение.
Отец будущего ребёнка продемонстрировал, что семья сохраняет тепло и уют даже в непростых условиях. Как отмечают подписчики, эта пара, похоже, не сломить никакими внешними трудностями — они вместе и готовы поддерживать друг друга «хоть на край света». Главное для пары сейчас — домашний уют и подготовка к празднику, включая украшение жилья.
Читайте также: