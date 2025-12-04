Беременная Валерия Чекалина украсила дом к Новому году

04 декабря 2025, 15:12

Блогер Лерчек украсила дом к Новому году с браслетом на ноге

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Беременная Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вместе с возлюбленным танцором Луисом Сквиччиарини устроила домашнюю предновогоднюю идиллию. Об этом сообщает Super.