«Виноват Akmal’»: певец попал под «серьёзный разговор» после мелких покупок невесты

Akmal’ поделился забавной историей о недостаче на карте и отношениях с невестой
Akmal’ с невестой (Фото: Instagram* / @s_kurtova_)

Певец Akmal’ опубликовал в социальных сетях юмористическое видео о повседневной жизни с невестой.



Артист возвращался с гастролей и заметил, что с его карты исчезли деньги — Саша успела купить ночничок и несколько мелких вещей. В шутливой форме Akmal’ отметил, что обвинять во всём кого-либо другого в этой ситуации никак нельзя.

В итоге ситуация разрешилась почти мирно, однако виновным в мини-конфликте остался сам певец. Судя по видео, дома его ждал «серьёзный разговор» с Сашей — и всё это сопровождалось лёгким телефонным пранком.

Софья Метелева

