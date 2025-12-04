«Виноват Akmal’»: певец попал под «серьёзный разговор» после мелких покупок невесты
Akmal’ поделился забавной историей о недостаче на карте и отношениях с невестой
Певец Akmal’ опубликовал в социальных сетях юмористическое видео о повседневной жизни с невестой.
Артист возвращался с гастролей и заметил, что с его карты исчезли деньги — Саша успела купить ночничок и несколько мелких вещей. В шутливой форме Akmal’ отметил, что обвинять во всём кого-либо другого в этой ситуации никак нельзя.
В итоге ситуация разрешилась почти мирно, однако виновным в мини-конфликте остался сам певец. Судя по видео, дома его ждал «серьёзный разговор» с Сашей — и всё это сопровождалось лёгким телефонным пранком.
