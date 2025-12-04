Светлана Бондарчук раскрыла подробности скандального интервью Алексея Чумакова

04 декабря 2025, 14:46

Светлана Бондарчук предупреждала Алексея Чумакова о хейте перед громким интервью

Светлана Бондарчук (Фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук рассказала в эфире «Шоу Воли», что предупреждала Алексея Чумакова о возможной негативной реакции перед их интервью.





После выхода интервью Чумаков попал в скандал. Часть публики сочла неуважительными его шутки в адрес жены, Юлии Ковальчук. Бондарчук пояснила, что её муж, режиссёр программы Сергей, во время монтажа советовал Алексею сократить количество шуток.

«Сережа говорил: «Леш, ничего не надо там... Может быть, поменьше шуток?». Но Леша такой! Ему было смешно. Нам было смешно. Но вот люди...» — рассказала Светлана.

«Я переживаю. Это, кстати, мешает мне в профессии. Честно говоря, я такая эмпатичная», — заявила Бондарчук.