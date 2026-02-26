«Пострадает больше всех»: Психоаналитик рассказала о судьбе новой избраннице Михаила Галустяна

26 февраля 2026, 18:40

Психоаналитик Смолярчук: избранница Михаила Галустяна повредит себе психику

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Галустян объявил, что его сердце занято, а утверждение о том, что с возрастом влюбляться сложнее, — ложно. Насколько тяжело будет его новой избраннице подстроиться под мир актера?





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что новая избранница Михаила Галустяна будет несчастна в отношениях с ним.





«Эта девочка, которая сейчас получила замечательного мужчину и лучшего отца своему ребёнку, — заботливого, нежного, неагрессивного, щедрого, пострадает больше всех. Она сейчас считает, что просто за бороду Бога захватила. Только она не знает, что Михаил Галустян с Викторией, несмотря на развод, навсегда останутся ближайшими родственниками и друзьями», — сказала она.

«Она попытается захватить его целиком в свои оковы, будет прекрасной, романтической нимфой. Но ее ждут серьезные испытания, потому что проверенная десятилетиями бывшая жена никуда не денется. У неё будет своя роль, и девочка, как нормальная собственница своего папика, будет от этого больше всего повреждаться психически», — предупредила Смолярчук.