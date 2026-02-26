Валерий Сюткин отказался расставаться с «блатными» номерами АМР на Mercedes

26 февраля 2026, 12:57

Валерий Сюткин не сдаёт статусные госзнаки несмотря на проверки

Валерий Сюткин (Фото: Instagram* / @syutkin_valeriy)

Валерий Сюткин отказался сдавать престижные автомобильные номера серии «АМР», несмотря на масштабное изъятие подобных регистрационных знаков в России. Об этом сообщает Mash.