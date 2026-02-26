Валерий Сюткин отказался расставаться с «блатными» номерами АМР на Mercedes
Валерий Сюткин отказался сдавать престижные автомобильные номера серии «АМР», несмотря на масштабное изъятие подобных регистрационных знаков в России. Об этом сообщает Mash.
Музыкант, известный как солист группы «Браво», не намерен отказываться от комбинации, которая давно считается символом особого статуса на дорогах.
Изначально номера с этой аббревиатурой были закреплены за служебной «Волгой» Центральной автобазы МВД. В 2006 году они перешли на BMW артиста, а уже спустя год были установлены на его Mercedes-Benz S450, где остаются до сих пор.
Представитель певца подтвердил, что, несмотря на начавшееся изъятие номеров серий «ЕКХ» и «АМР» с регионами 77 и 99, Валерий Миладович не планирует добровольно отказываться от госзнаков. Он стал одним из первых владельцев таких комбинаций, кто открыто заявил о нежелании снимать номера даже на фоне проверок и аннулирования регистрации.
Спецсерии «АМР» и «ЕКХ» традиционно ассоциируются с автомобилями высокопоставленных лиц и считаются статусными. Сейчас власти постепенно выводят такие номера из оборота: их учёт аннулируется, а продажу через интернет-площадки планируют запретить.
