«Это не мистика»: певица Катя Лель анонсировала правду об инопланетянах
Катя Лель заявила, что готовит доказательства существования НЛО и инопланетян. Об этом она рассказала в своём блоге.
Певица, которая ранее рассказывала, что у неё якобы «украли зубы пришельцы», утверждает, что вскоре вся правда станет известна публике.
В своём посте в запрещённой соцсети Лель подчеркнула, что у неё есть факты и подтверждения — это уже не мистические истории, а реальность, которую невозможно игнорировать.
На фоне ожиданий заявления Дональда Трампа о внеземной жизни Лель демонстрирует, что готова поделиться собственными материалами, которые, по её словам, доказывают существование инопланетян.
