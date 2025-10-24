Macan перед армией продает свою BMW M5 за 10,5 млн рублей
Рэпер Macan выставил на продажу свою иномарку BMW M5 за 10,5 млн рублей перед уходом в армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Спортивный седан с пробегом чуть более 70 тысяч километров размещён на профильном сайте. В описании указано, что авто находится в хорошем состоянии, оснащено 60 опциями, а мощность двигателя достигает 625 лошадиных сил. Также возможен обмен.
Macan должен призываться в армию в конце ноября. В противном случае его ожидает ответственность за уклонение от службы.
