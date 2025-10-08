Солистка «Тату» объяснила принципиальный отказ от уколов красоты

08 октября 2025, 12:55

Лена Катина: желание изменить внешность рождается из-за неудовлетворённости

Лена Катина (Фото: Радио 1)

Солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина стала гостьей подкаста Георгия Иващенко на «Радио 1» и поделилась очень личным — своим принципиальным отказом от уколов красоты.





41-летняя артистка уверена, что желание кардинально изменить внешность рождается из внутренней неудовлетворённости. А если это перерастает в болезненную одержимость, когда человек не может остановиться — тут уже нужно разбираться не с лицом, а с внутренним миром.

«Мне нравится в себе всё. Я ухаживаю за внешностью, лицом. Но это ещё и генетика. У нас в семье женщины молодо выглядят», — призналась певица.

«Чем раньше ты начинаешь извне в свое лицо вкалывать, тем быстрее организм перестает все полезное вырабатывать. Сейчас мне 41 год. Я стараюсь обходиться без макияжа, укладок. Но у меня есть всевозможные крема, пилинги. Здесь интуитивность. Я прислушиваюсь к своему лицу и делаю тот или иной уход», — подчеркнула Катина.