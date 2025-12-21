«Лучше пожарники»: Певица Глюкоза назвала стримера Илью Мэддисона магом
Певица Глюкоза назвала лучших стримеров Twitch в эфире у Юлии Ивлевой
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в гостевом стриме у Юлии Ивлевой (by_Owl) назвала Илью Мэддисона одним из лучших стримеров Twitch.
Певица отметила его высокие просмотры и деловой подход.
«У него большое количество просмотров — значит, людям нравится. Видно, что он такой — маг», — сказала Наталья.Кроме этого, певица выделила Глеба Сасавота, пояснив, что выбрала его за мужскую харизму и общую ауру, а не за внешность.
«Лучше пожарники, чем комики или балеруны. Давай только не самым красивым его назовём, а просто обозначим, что я выбрала стримера вот этого», — сказала Чистякова-Ионова.В шутку она попросила у него ответных фотографий. Стрим прошёл 20 декабря и набрал более 287 тысяч просмотров. На канал Ивлевой подписаны почти 700 тысяч человек.
Ранее певица Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO.