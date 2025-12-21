Достижения.рф

«Лучше пожарники»: Певица Глюкоза назвала стримера Илью Мэддисона магом

Певица Глюкоза назвала лучших стримеров Twitch в эфире у Юлии Ивлевой
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в гостевом стриме у Юлии Ивлевой (by_Owl) назвала Илью Мэддисона одним из лучших стримеров Twitch.



Певица отметила его высокие просмотры и деловой подход.

«У него большое количество просмотров — значит, людям нравится. Видно, что он такой — маг», — сказала Наталья.
Кроме этого, певица выделила Глеба Сасавота, пояснив, что выбрала его за мужскую харизму и общую ауру, а не за внешность.
«Лучше пожарники, чем комики или балеруны. Давай только не самым красивым его назовём, а просто обозначим, что я выбрала стримера вот этого», — сказала Чистякова-Ионова.
В шутку она попросила у него ответных фотографий. Стрим прошёл 20 декабря и набрал более 287 тысяч просмотров. На канал Ивлевой подписаны почти 700 тысяч человек.

Ранее певица Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO.

