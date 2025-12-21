«С благословением»: Анна Цуканова-Котт рассказала об уникальном разводе с мужем
Анна Цуканова-Котт назвала свой развод с режиссёром Александром Коттом идеальным
Актриса Анна Цуканова-Котт в подкасте «Разберёмся» рассказала о своём разводе с режиссёром Александром Коттом.
Пара прожила в браке примерно 18 лет. Актриса заявила, что расставание прошло спокойно благодаря благородству и мудрости бывшего мужа. По её словам, Котт с пониманием отнёсся к решению и отпустил её с «благословением».
«Развод мечты — так я это назвала — благодаря тому, какой супруг у меня был. Уровень благородства, осознания и глубины его восприятия», — призналась Анна.Цуканова-Котт отметила, что сомневается — смог бы на месте Александра кто-то другой так же поступить. При этом она призналась, что сам шаг в новую жизнь после развода вызывал у неё страх.
Актриса добавила, что такие чувства естественны, когда человек выходит за привычные рамки. После расставания бывшие супруги сохранили дружеские и профессиональные отношения.