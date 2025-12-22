Риелтор обозначил сроки решения о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках
Риелтор Банников: Решение о выселении Долиной скорее всего примут через 2–3 месяца
Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников заявил, что суд вынесет решение о выселении народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в столичных Хамовниках в течение двух-трех месяцев. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.
Напомним, что 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.
Долиной предоставили право временного проживания в квартире до нового рассмотрения иска о принудительном выселении. Его проведут 25 декабря.
«Схема Долиной» и еще четыре высказывания войдут в словарь неологизмов из-за дела о квартире певицы
«Будет еще некоторый эпилог, который будет связан с рассмотрением в Мосгорсуде иска Лурье к Долиной о выселении семьи Долиной из квартиры. Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем — увидим», — поделился Банников.Он указал, что решение, вероятно, будет принято в пользу Полины Лурье, которая является собственницей. Важно помнить, что спорное жилье не является единственным для певицы. У Долиной есть другая собственность, в которой можно жить: и квартира, и дом.
«Думаю, что на горизонте полугода это случится (сам факт выселения)», — добавил эксперт.