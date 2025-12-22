Риелтор обозначил сроки решения о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках

22 декабря 2025, 06:32

Риелтор Банников: Решение о выселении Долиной скорее всего примут через 2–3 месяца

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников заявил, что суд вынесет решение о выселении народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в столичных Хамовниках в течение двух-трех месяцев. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.





Напомним, что 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.



Долиной предоставили право временного проживания в квартире до нового рассмотрения иска о принудительном выселении. Его проведут 25 декабря.





«Схема Долиной» и еще четыре высказывания войдут в словарь неологизмов из-за дела о квартире певицы

«Будет еще некоторый эпилог, который будет связан с рассмотрением в Мосгорсуде иска Лурье к Долиной о выселении семьи Долиной из квартиры. Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем — увидим», — поделился Банников.

«Думаю, что на горизонте полугода это случится (сам факт выселения)», — добавил эксперт.