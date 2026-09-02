Позднее материнство в 57, инсульт и богатый молодой муж: куда пропала Татьяна Буланова
В эпоху перемен её голос звучал из каждого окна. Под «Не плачь» и «Ясный мой свет» плакала и танцевала вся страна. Для миллионов слушательниц Татьяна Буланова стала настоящей подругой, которая понимает всё без слов. Но пока поклонники сопереживали её экранным историям, сама артистка проживала собственную непростую жизнь — с громкими взлётами, болезненными расставаниями и поисками себя. Как девочка из ленинградской интеллигентной семьи стала голосом поколения и через что ей пришлось пройти на пути к счастью, читайте в материале «Радио 1».
Дочь фотографа и моряка, которая стала голосом поколения. Как так вышло?Татьяна Буланова родилась в Ленинграде в семье военного моряка-подводника Ивана Петровича и фотографа Нины Павловны. В детстве она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Благодаря старшему брату Валентину освоила гитару и уже к 15 годам играла на ней городские романсы.
В подростковом возрасте, мечтая о переменах, по совету матери перекрасилась в блондинку. После школы Буланова поступила в местный институт культуры на библиотечный факультет. Однако в 1989 году, на третьем курсе, оставила вуз и перешла на вокальное отделение школы-студии при Ленинградском мюзик-холле. О всероссийской славе коренная петербурженка тогда не помышляла — хотелось просто петь.
Путь к славе через «Летний сад» и амплуа «страдающей» певицыВо время учёбы преподаватель вокала познакомил Татьяну с музыкантом Николаем Тагриным, руководителем группы «Летний сад». Основатель коллектива пригласил студентку эстрадной кузницы стать солисткой бэнда. В начале 90-х годов группа записывала свои первые песни и самостоятельно распространяла их на аудиокассетах. Широкую известность Булановой принесла лирическая композиция «Не плачь»: клип на эту песню вышел в 1991 году и обеспечил исполнительнице всероссийскую популярность. В последующие годы Буланова и «Летний сад» выпустили несколько коммерчески успешных альбомов, среди которых «Старшая сестра» (1992) и «Странная встреча» (1993). Главными хитами этого периода стали песни «Колыбельная» и «Скажи мне правду, атаман».
Лирический репертуар и эмоциональная манера исполнения сформировали узнаваемый сценический образ певицы. К 1994 году коллектив стал одним из лидеров российского рынка по продажам аудиокассет, реализовав более 200 тысяч копий альбомов. В 1996 году, после выхода очередного релиза, звезда покинула «Летний сад» и начала сольную карьеру.
Взрыв на паркете: яркий танцевальный успех и уважение профессионаловНачав сольную карьеру, солистка-страдалица расширила свой репертуар, добавив в него танцевальные композиции. Песня «Ясный мой свет», вышедшая в 1996 году, принесла Татьяне статуэтку «Золотого граммофона» и премию «Песня года». Ещё одним успешным экспериментом стал релиз 2000 года — танцевальный трек «Мой сон», записанный совместно с DJ Цветкоff. В последующие годы дискография артистки пополнилась новыми сольными пластинками, среди которых альбомы «Белая черёмуха» (2004) и «Летела душа» (2005). Отдельного внимания заслуживает совместное творчество Булановой с другими артистами. В июне 2025 года певица была занесена в Книгу рекордов России как исполнительница, записавшая наибольшее количество дуэтов — 114 совместных треков.
«Высшее достижение Татьяны Булановой — это не просто цифра, это символ её творческой энергии и любви к музыке. Её дуэты — это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру», — говорится на сайте Книги рекордов России.В число её сценических партнёров вошли такие известные музыканты, как Михаил Боярский, Людмила Зыкина, Лев Лещенко и Филипп Киркоров.
Крушение мира и собранные чемоданыПервым супругом Татьяны Булановой стал музыкант Николай Тагрин, руководитель группы «Летний сад». Пара зарегистрировала брак в 1992 году, а в 1993 году у них родился сын Александр. Совместная жизнь звёздной четы и творческое сотрудничество продлились 13 лет. В 2005 году певица познакомилась с футболистом Владиславом Радимовым, после чего брак с Тагриным распался. Уже в октябре того же года Буланова вышла за спортсмена замуж.
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Спустя много лет певица всё ещё винит себя в разрыве с Тагриным.
«Мы с Колей идеально подходили друг другу. Нас связывало общее дело, взгляды, ребёнок... Поэтому развод был тяжёлым для нас обоих. Он тогда резко прекратил общаться с сыном, выбросил из квартиры всё, что ему могло напоминать обо мне. До сих пор чувствую не то неловкость, не то вину перед ним...» — приводит слова певицы «Спорт-Экспресс».Несмотря на развод, бывшим супругам удалось забыть обиды и сохранить дружеские отношения.
Второй брак: страсть и тяжёлый разрывВторым супругом Татьяны Булановой стал футболист Владислав Радимов, капитан петербургского «Зенита». Они познакомились в 2004 году во время интервью для спортивного издания. Радимов, родившийся 26 ноября 1975 года, был младше певицы на шесть лет. Пара зарегистрировала брак в октябре 2005 года, а 8 марта 2007 года у них родился сын Никита. Их совместная жизнь продлилась более десяти лет. В декабре 2016 года Буланова объявила о разводе. С экс-супругами она продолжает поддерживать дружественные отношения.
«Мои бывшие мужья — вменяемые люди, с которыми можно найти общий язык. Я даже после развода и с первым, и со вторым подолгу жила в одной квартире. С Владом только недавно разъехалась», — сказала певица «Газете.ru».Окончательное расставание и раздел имущества произошли в начале 2019 года.
Новый этап: счастье с мужчиной моложе и встречи вопреки километрамВ 2023 году экс-вокалистка «Летнего сада» вступила в третий брак с Валерием Рудневым — бывшим профессиональным теннисистом и предпринимателем. Мужчина, родившийся 16 февраля 1988 года, младше певицы на 19 лет. Пара официально зарегистрировала отношения 2 июня 2023 года в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, расположенном на Английской набережной. Свадебным подарком стал ресторан в центре города, который жених вручил невесте вместе с кольцом. Заведение оценивалось в 50 миллионов рублей. Однако проект оказался нерентабельным.
«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте «Гастрономика по-новому». Но у всего есть своё начало и свой конец. Вчера проект закрылся (ноябрь 2025 года). Спасибо тем, кто был с нами всё это время», — написала она в социальных сетях.Супруги проживают в разных городах: коммерсант занимается бизнесом в Москве, тогда как Буланова продолжает жить в Санкт-Петербурге. В прессе неоднократно обсуждались финансовые обязательства Руднева и его задолженности.
«Год назад за мужем Булановой тянулся долг в 10,7 млн руб.», — сообщала питерская «Комсомолка».Татьяна не скрывает, что мечтает о материнстве и не исключает возможности рождения третьего ребёнка. Певица рассказала, что прибегла к процедуре криоконсервации яйцеклеток за несколько лет до знакомства с будущим мужем.
Почему Буланова оказалась в реанимации и как изменила свою жизнь после этого?В апреле 2020 года Татьяна была госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Исполнительница находилась в реанимационном отделении. Позднее она рассказала, что перенесла микроинсульт. В своих соцсетях певица опубликовала фото, где лежит под капельницей на больничной койке.
«Гастроли, они такие», — гласит подпись Булановой под постом.После выписки из больницы заслуженная артистка изменила образ жизни: отказалась от курения, скорректировала питание и начала регулярно заниматься спортом.
Как певица 90-х завоевала сердца молодёжи и что им посоветовала?Летом 2025 года песни Татьяны Булановой неожиданно обрели новую популярность среди молодого поколения. Всплеск интереса начался с TikTok. Зумеры стали массово использовать её композиции в коротких видео.
«Я рада, что мои песни снова на волне. Они обрели новую жизнь и новых слушателей. Приятно, что молодёжь ходит на мои концерты. Я бы посоветовала подрастающему поколению послушать и другие мои песни, кроме «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Возможно, они тоже им понравятся», — поделилась звезда с «Вечерней Москвой».Буланова продолжает активную творческую деятельность. 18 марта 2023 года она выпустила студийный альбом «Таня, дыши!» и на этом останавливаться не собирается.