Позднее материнство в 57, инсульт и богатый молодой муж: куда пропала Татьяна Буланова

02 сентября 2026, 11:32

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В эпоху перемен её голос звучал из каждого окна. Под «Не плачь» и «Ясный мой свет» плакала и танцевала вся страна. Для миллионов слушательниц Татьяна Буланова стала настоящей подругой, которая понимает всё без слов. Но пока поклонники сопереживали её экранным историям, сама артистка проживала собственную непростую жизнь — с громкими взлётами, болезненными расставаниями и поисками себя. Как девочка из ленинградской интеллигентной семьи стала голосом поколения и через что ей пришлось пройти на пути к счастью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дочь фотографа и моряка, которая стала голосом поколения. Как так вышло? Путь к славе через «Летний сад» и амплуа «страдающей» певицы Взрыв на паркете: яркий танцевальный успех и уважение профессионалов Крушение мира и собранные чемоданы Второй брак: страсть и тяжёлый разрыв Новый этап: счастье с мужчиной моложе и встречи вопреки километрам Почему Буланова оказалась в реанимации и как изменила свою жизнь после этого? Как певица 90-х завоевала сердца молодёжи и что им посоветовала?

Дочь фотографа и моряка, которая стала голосом поколения. Как так вышло?

Путь к славе через «Летний сад» и амплуа «страдающей» певицы



Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Взрыв на паркете: яркий танцевальный успех и уважение профессионалов



Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)

«Высшее достижение Татьяны Булановой — это не просто цифра, это символ её творческой энергии и любви к музыке. Её дуэты — это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру», — говорится на сайте Книги рекордов России.

Крушение мира и собранные чемоданы

Десять лет ада, вольер для собак и побег в Аткарск: как Валерия избавилась от мужа-тирана и куда пропал продюсер Александр Шульгин после развода

«Мы с Колей идеально подходили друг другу. Нас связывало общее дело, взгляды, ребёнок... Поэтому развод был тяжёлым для нас обоих. Он тогда резко прекратил общаться с сыном, выбросил из квартиры всё, что ему могло напоминать обо мне. До сих пор чувствую не то неловкость, не то вину перед ним...» — приводит слова певицы «Спорт-Экспресс».

Второй брак: страсть и тяжёлый разрыв

«Мои бывшие мужья — вменяемые люди, с которыми можно найти общий язык. Я даже после развода и с первым, и со вторым подолгу жила в одной квартире. С Владом только недавно разъехалась», — сказала певица «Газете.ru».

Новый этап: счастье с мужчиной моложе и встречи вопреки километрам



Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте «Гастрономика по-новому». Но у всего есть своё начало и свой конец. Вчера проект закрылся (ноябрь 2025 года). Спасибо тем, кто был с нами всё это время», — написала она в социальных сетях.

«Год назад за мужем Булановой тянулся долг в 10,7 млн руб.», — сообщала питерская «Комсомолка».

Почему Буланова оказалась в реанимации и как изменила свою жизнь после этого?

«Гастроли, они такие», — гласит подпись Булановой под постом.

Как певица 90-х завоевала сердца молодёжи и что им посоветовала?



Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

«Я рада, что мои песни снова на волне. Они обрели новую жизнь и новых слушателей. Приятно, что молодёжь ходит на мои концерты. Я бы посоветовала подрастающему поколению послушать и другие мои песни, кроме «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Возможно, они тоже им понравятся», — поделилась звезда с «Вечерней Москвой».