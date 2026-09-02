Блогера Карину Нигай оштрафовали за неуплату сбора с интернет-рекламы
Арбитражный суд Московской области взыскал с блогера Карины Нигай почти 14 тыс. рублей обязательных отчислений с доходов от распространения интернет-рекламы. Об этом пишут «Известия».
Роскомнадзор потребовал от знаменитости уплатить отчисления, предусмотренные законодательством о рекламе. Уточняется, что эти требования были полностью выполнены.
Согласно закону, компании, занимающиеся распространением интернет-рекламы, и другие участники рекламного рынка обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от своего дохода, полученного от этих услуг.
Ранее стало известно, что Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы. Общий долг мужчины составляет 9,5 млн рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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