Блогера Карину Нигай оштрафовали за неуплату сбора с интернет-рекламы

02 сентября 2026, 16:10

С блогера Нигай взыскали почти 14 тыс. за неуплату сбора с интернет-рекламы

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Арбитражный суд Московской области взыскал с блогера Карины Нигай почти 14 тыс. рублей обязательных отчислений с доходов от распространения интернет-рекламы. Об этом пишут «Известия».