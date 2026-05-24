Поздний дебют в кино, полемика вокруг «Матильды» и тайная личная жизнь: звезде фильма «Берлинская жара» Виталию Кищенко 62 года
Актёр Виталий Кищенко, чьи работы запомнились зрителям глубиной и харизмой, 25 мая отмечает свой 62-й день рождения. По ролям в фильмах и сериалах «Метод», «Матильда», «Чики» он сумел создать на экране галерею ярких, неоднозначных персонажей. Кищенко не из тех артистов, кто ищет лёгких путей: его герои часто балансируют на грани добра и зла, заставляя зрителя задуматься. За годы карьеры актёр заслужил репутацию мастера сложных образов — и человека, вокруг которого порой вспыхивают нешуточные страсти. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь к славе: от театра до большого экранаВиталий Кищенко родился 25 мая 1964 года в Красноярске — городе, где сибирский характер и творческая энергия сливаются воедино. Ещё в школе, выходя к доске рассказать басню, юный Виталий устраивал настоящий мини-спектакль, заставляя класс замереть в ожидании. Получив аттестат, сомнений по поводу выбора профессии не оставалось. Он поступил в Красноярский государственный институт искусств, который окончил в 1985 году.
Его путь в искусстве начался на сцене местного театра, где молодой актёр оттачивал мастерство, играя разноплановые роли. В 2011 году Кищенко получил приглашение в Российский академический театр драмы имени Фёдора Волкова, расположенный в Ярославле. Через год его позвали работать в Театр имени Моссовета в Москве.
В кино он пришёл поздно. Дебют состоялся в 1995 году с крошечной ролью рядового в военной драме «Я — русский солдат». Затем последовала многолетняя пауза, и только с 2003 года Кищенко начал активно сниматься. Точкой прорыва стала драма Андрея Звягинцева «Изгнание» (2007), после которой на фактурного сибиряка обратили внимание режиссёры. Сегодня его фильмография насчитывает более 100 ролей, включая яркие работы в проектах «Каменная башка», «Побег», «Белый тигр», «Две жизни», «Судья-2», «Анна Каренина», «Жена полицейского», «Угрюм-река», «Варяги» и «Янычар».
Личная жизнь под грифом «Секретно»Виталий Кищенко — пожалуй, один из самых закрытых артистов в российском кинематографе. На вопросы о жене и детях уроженец Сибири предпочитает не отвечать. От коллег по сьемочной площадке журналистом известно не много. У Виталия Эдуардовича есть жена Яна Аникина и три дочери — Серафима, Татьяна и Дарьяна.
В интервью eg.ru Ирина Климова, партнерша Кищенко по спектаклю, охарактеризовала его как очень тёплого и сердечного человека, а самое главное — прекрасного и любящего отца. Актриса Анастасия Светлова добавила: «Виталий очень скрытный, никого не впускает к себе. Живет как будто в своей раковине. Если он в состоянии — всегда придет на помощь. Настоящий мужчина». О той самой Яне, матери его детей, коллеги почти ничего не знают — Кищенко держит крепость семьи под замком.
Скандал вокруг «Матильды»Карьера Кищенко не обошлась без громких историй. Самый известный скандал связан с фильмом «Матильда». Актёр, сыгравший одну из ролей, оказался втянут в полемику вокруг картины. Противники ленты устраивали пикеты, требовали запрета показа, а некоторые активисты даже направляли обращения в прокуратуру. Кищенко, как и другие участники проекта, столкнулся с волной критики. В соцсетях появлялись гневные комментарии, порой переходящие в прямые угрозы.
К счастью со временем страсти улеглись, фильм прошел все неоходимые проверки и был допущен к показу.
«Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с "Матильдой" нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной», — заявлял министр культуры РФ Владимир Мединский.Кроме того министр заявил, что после просмотра фильма не обнаружил в нём ничего, что могло бы оскорбить память Николая II или историю российской монархии. Он также призвал правоохранительные органы обратить внимание на тех, кто агрессивно реагирует на фильм, утверждая, что он кого-то оскорбляет.
Творческие планы и жизнь сегодняСегодня Виталий Кищенко живёт преимущественно в Москве, продолжая активную карьеру. Если на сцене он гениальный лицедей, то в жизни ценит тишину и уединение, но при этом открыт новому опыту и наполнен потрясающей творческой энергией. 2025 год выдался для него чрезвычайно плодотворным. На экраны вышли проекты «Авиатор», «Берлинская жара», «Тысяча «нет» и одно «да» и «Холмы».
В 2026 году в производстве находятся картины «Александр I», «Варяги-2», «Выжить во льдах», «Золото скифов», «Порода», «Хозяин Москвы», «Сталин» и «Тверская. Здесь и сейчас». Театральная сцена также ждёт артиста: в репертуаре Театра Моссовета значатся постановки с его участием, включая «Вишнёвый сад», «Тартюф» и другие спектакли.