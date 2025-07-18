«Наша любовь к вашей стране, она взаимна»: Бузова тепло обратилась к Лукашенко и пригласила его на юбилейный сезон «Фактор.BY»

18 июля 2025, 08:03

Ольга Бузова публично пригласила Лукашенко на юбилейный сезон «ФАКТОР.BY»

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова тепло обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, пригласив его на шоу «Фактор.BY». Артистка поделилась эмоциями от работы на «Славянском базаре в Витебске» и выразила благодарность белорусским зрителям. Об этом пишет «StarHit».





Певица и ведущая Ольга Бузова является судьей музыкального шоу «Фактор.BY» с первого сезона проекта. В этом году она вела фестиваль «Славянский базар в Витебске», где среди зрителей были президент Белоруссии Александр Лукашенко и его молодой сын Николай.



Бузова призналась, что испытывала приятное волнение, выступая в прямом эфире, но позитивная атмосфера зала и поддержка коллег помогли найти спокойствие. Она отметила, что всегда чувствует себя комфортно в Белоруссии и рада прилетать в Минск. Ведущая выразила благодарность всей стране за теплый прием и с улыбкой обратилась к Лукашенко.



Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)



«Александр Григорьевич, огромное спасибо вам за любовь к нашей стране. Любовь ко мне, как представителю своей страны. Наша любовь к вашей стране, она взаимна. (...) Поэтому я безумно счастлива бывать здесь. Давайте сделаем наши встречи еще чаще, приезжайте, пожалуйста, на «Фактор.BY»! Юбилейный сезон. Я знаю, что вы смотрите. Я вас приглашаю, очень жду и хочу с вами лично пообщаться», — сказала Бузова в клипе, опубликованном на официальном YouTube-канале проекта «ФАКТОР.BY».