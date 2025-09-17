17 сентября 2025, 01:00

Владимир Меньшов (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Владимир Меньшов — один из самых известных советских и российских режиссеров, подаривший зрителям фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли». Его работы стали классикой, однако за кадром его судьба складывалась непросто. Подробнее о том, почему ​его не любили чиновники и что происходило ​в ​его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Меньшова: детство и юность Первые шаги в театре и поступление в МХАТ Актерская карьера: от «Счастливого Кукушкина» до «Крика тишины» «Москва слезам не верит»: триумф и начало травли Меньшов про «Оскар» «Любовь и голуби» и борьба с цензурой Отношение Владимира Меньшова к алкоголю Личная жизнь и измены: брак с Верой Алентовой Последние годы и смерть

Биография Владимира Меньшова: детство и юность

Первые шаги в театре и поступление в МХАТ

Владимир Меньшов (фотов: Instagram* / juliavmenshova)



Актерская карьера: от «Счастливого Кукушкина» до «Крика тишины»

«Москва слезам не верит»: триумф и начало травли

Владимир Меньшов (фотов: Instagram* / juliavmenshova)



«Мы считаем, что надо что-то делать с картиной "Москва слезам не верит". Сколько на нее ломится зрителей, а ведь — это позор «Мосфильма». Мы должны что-то сделать, как-то обозначить свою позицию. Ведь это дешевка, которая…», — высказался он.

Меньшов про «Оскар»

«В этом "Оскаре" — 99 процентов рекламы и только 1 процент содержания. Все на этого "Оскара" стали молиться, и меня как русского режиссера такое пугает. Нашли тоже мне Нобелевскую премию... Хотя и в Нобелевской премии 50 процентов рекламы. Ну дали и дали… Даже не знаю, где американская статуэтка валяется. На даче, наверное, где-то лежит», — говорил он.

«Любовь и голуби» и борьба с цензурой

Отношение Владимира Меньшова к алкоголю

«Я не верю ни в один из способов медицинского воздействия, считаю, что все они убийственны. Принципиально ненавижу методики, основанные на страхе, — когда человек должен бояться выпить. Я избегал такого лечения, думаю, этим и спасся», — утверждал он.

Личная жизнь и измены: брак с Верой Алентовой

«Когда человек выбирает жену по шапке, тогда застаивается у него карьера. Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаемой — тогда ты сам становишься на цыпочки и взлетаешь. Тогда есть кураж! И я тянулся, доказывал, что стою больше, чем во мне разглядывают», — считал Меньшиков.

Владимир Меньшов и Юлия Меньшова (фотов: Instagram* / juliavmenshova)



Последние годы и смерть