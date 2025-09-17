«Позор Мосфильма»: измены, любовь к алкоголю и кино для взрослых. Как на самом деле жил Владимир Меньшов
Владимир Меньшов — один из самых известных советских и российских режиссеров, подаривший зрителям фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли». Его работы стали классикой, однако за кадром его судьба складывалась непросто. Подробнее о том, почему его не любили чиновники и что происходило в его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Владимира Меньшова: детство и юностьБудущий режиссер родился 17 сентября в 1939 году в Баку. Первые годы учился в Архангельске, где окончил три класса в школе № 6, после чего вместе с родителями переехал в Астрахань. Владимир с ранних лет увлекался литературой и театром, занимался в драмкружке и играл в самодеятельных постановках. Именно в эти годы у него сформировалось стремление к кинематографу. Родители не обрадовались выбору сына, но и не стали мешать.
Окончив школу с серебряной медалью, он отправился покорять Москву. Первая попытка поступить во ВГИК на актерский факультет оказалась неудачной. Тогда Меньшов вернулся в Астрахань, где устроился токарем, позже работал шахтером и матросом.
Первые шаги в театре и поступление в МХАТНесмотря на трудности, мечта о сцене не отпускала. Молодого Меньшова приняли во вспомогательную труппу Астраханского драмтеатра. В 1961 году он вновь приехал в столицу. На этот раз поступил в Школу-студию МХАТ им. Немировича-Данченко. После выпуска его распределили в Ставропольский драмтеатр.
Там он играл и параллельно готовился снова поступать во ВГИК — уже на режиссуру. Удача ему улыбнулась: Меньшов попал в аспирантуру ВГИКа, где его наставником стал знаменитый Михаил Ромм.
Актерская карьера: от «Счастливого Кукушкина» до «Крика тишины»В фильмографии Владимира Меньшова более ста ролей. Дебют состоялся в ленте Владимира Павловского «Счастливый Кукушкин», где он также участвовал как сценарист. Позже он снялся в мелодраме «Человек на своем месте», которая принесла ему первую крупную награду — премию Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате.
Меньшова запомнили и по роли в культовой комедии «Курьер» Карена Шахназарова. В 2019 году он сыграл в драме «Крик тишины» о блокадном Ленинграде, исполнив центральную роль Антона Ивановича.
«Москва слезам не верит»: триумф и начало травли1980 год стал переломным: на экраны вышел фильм «Москва слезам не верит». В первый год проката его посмотрели 90 миллионов зрителей, а права на показ купили более 100 стран. Картина принесла СССР «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Но этот успех обернулся для режиссера настоящими проблемами.
На режиссера поступали доносы в КГБ, коллеги-завистники открыто критиковали его творчество. Меньшову мстили разными способами. Например, с афиш картины убрали изображение Веры Алентовой — жены режиссёра и исполнительницы главной роли.
Кроме того, его обвиняли в «аморальном поведении» — например, в том, что он водил коллег в кинотеатр «для взрослых» во время поездки во Францию. История оказалась правдой: проходя мимо, он заметил недорогие билеты и предложил коллегам заглянуть в зал из любопытства. Переводчица, говорят, сбежала уже в первые минуты. Ситуация быстро дошла до властей, но и на этом атаки не закончились.
Так, Юлий Райзман, которого Меньшов считал своим учителем, назвал «Москву слезам не верит» «позором Мосфильма».
«Мы считаем, что надо что-то делать с картиной "Москва слезам не верит". Сколько на нее ломится зрителей, а ведь — это позор «Мосфильма». Мы должны что-то сделать, как-то обозначить свою позицию. Ведь это дешевка, которая…», — высказался он.Для Меньшова слова Райзмана стали ударом, так как он был его кумиром и учителем.
Меньшов про «Оскар»Известно, что режиссер не смог получить награду лично: его не выпустили за границу. О победе он узнал по телевизору и признавался, что не придал большого значения награде. Кроме того, он отметил, что «Оскар» — это просто шоу, поэтому режиссер не жалеет, что не смог побывать на церемонии.
«В этом "Оскаре" — 99 процентов рекламы и только 1 процент содержания. Все на этого "Оскара" стали молиться, и меня как русского режиссера такое пугает. Нашли тоже мне Нобелевскую премию... Хотя и в Нобелевской премии 50 процентов рекламы. Ну дали и дали… Даже не знаю, где американская статуэтка валяется. На даче, наверное, где-то лежит», — говорил он.
«Любовь и голуби» и борьба с цензуройНе менее популярной стала комедия «Любовь и голуби». Но фильм почти год пролежал на полке: в условиях антиалкогольной кампании цензоры требовали вырезать сцены с пьющими героями. Меньшов категорически отказался вносить изменения.
В своих фильмах Меньшов часто показывал персонажей-алкоголиков и упорно снимал кино так, как видел сам, не подстраиваясь под чужие требования. Такая независимость выводила из себя советских чиновников. При этом ходили слухи, что тяга режиссёра к таким героям могла быть связана с его собственными слабостями.
Отношение Владимира Меньшова к алкоголюВладимир Меньшов открыто говорил о своем отношении к алкоголю. Он считал, что лечить творческих людей от этого пристрастия опасно.
«Я не верю ни в один из способов медицинского воздействия, считаю, что все они убийственны. Принципиально ненавижу методики, основанные на страхе, — когда человек должен бояться выпить. Я избегал такого лечения, думаю, этим и спасся», — утверждал он.Режиссер не видел в спиртном зла, а наоборот — находил в нем вдохновение. По его признанию, из 40 тысяч рублей, полученных за «Москву слезам не верит», около 15 тысяч он «пропил и прогулял» на банкеты и дружеские застолья.
Личная жизнь и измены: брак с Верой АлентовойБрак с Верой Алентовой многие считали мезальянсом. Она — красавица курса, он — не самый любимый студент педагогов и сокурсников. Многие думали, что девушка согласилась быть с режиссером под угрозой.
«Когда человек выбирает жену по шапке, тогда застаивается у него карьера. Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаемой — тогда ты сам становишься на цыпочки и взлетаешь. Тогда есть кураж! И я тянулся, доказывал, что стою больше, чем во мне разглядывают», — считал Меньшиков.Однако он никогда не скрывал, что был изменщиком. Еще в юности режиссер жил с девушкой по имени Неля, но внезапно уехал в Москву, оставив ее. Девушка тяжело переживала разрыв, даже хотела покончить с собой. В итоге она так и не вышла замуж и умерла молодой. Кроме того, одну из студенток МХАТа выгнали из-за интрижек с Владимиром.
Даже после свадьбы Меньшов заводил новые связи: долгое время он жил с женщиной по имени Ольга, затем — с актрисой Людмилой Туевой, у которой в 1977 году родился сын. Многие считали режиссера его отцом, но сам он это отрицал. Несмотря на многочисленные измены, Владимир в итоге возвращался к Алентовой, и они оставались вместе до конца его жизни.
Последние годы и смертьВ июне 2021 года режиссер оказался в больнице с коронавирусной инфекцией. Медики зафиксировали критически низкую сатурацию, диагностировали двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность. 5 июля 2021 года Владимир Валентинович скончался. Его жена Вера Алентова в тот момент также лечилась от COVID-19.
Прощание прошло в Центральном доме кинематографистов, похоронили Меньшова на Новодевичьем кладбище.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская