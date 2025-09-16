«Бабка-плакальщица»: Стало известно, что Дибров начал зарабатывать на поминках

16 сентября 2025, 11:29

Барецкий: Дмитрий Дибров плачет на похоронах за деньги

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Телеведущий Дмитрий Дибров готов браться за любую работу из-за недостатка предложений на телевидении и предстоящего развода. Выяснилось, что экс-ведущий Первого канала может провести поминальную церемонию за 7,5 млн рублей при полной конфиденциальности.





Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с URA.RU пояснил, что такая практика существует давно. Раньше эту роль выполняли «профессиональные плакальщицы» — они создавали видимость скорби на похоронах.

«В основном это были старушки, которые приходили на похороны, плакали и тем самым создавали вид, что о смерти покойника кто-то сожалеет. Им за это платили. Не миллионы, конечно, обычно — копейки. Но они делали это так хорошо, что люди им верили. Вот и Дибров, как профессиональная бабушка-плакальщица, ходит по похоронам», — рассказал шоумен.