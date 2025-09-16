Лолита прокомментировала слухи о своём возможном попадании в телевизионный «бан»

16 сентября 2025, 12:11

Лолита объяснила, почему давно не появляется на телеэкранах

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская развеяла появившиеся в Сети слухи о том, что якобы оказалась в числе артистов, нежелательных для телевидения. В беседе с «Абзацем» певица дала понять, что её отсутствие в эфире — это сознательный выбор, а не следствие каких-либо ограничений со стороны телеканалов.





Артистка отметила, что не чувствует интереса к телевидению в его нынешнем виде и именно по этой причине не участвует в телепрограммах.





«Информация о том, что меня не хотят пускать на ТВ, — абсолютная глупость», — подчеркнула Лолита.