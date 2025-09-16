Лолита прокомментировала слухи о своём возможном попадании в телевизионный «бан»
Лолита объяснила, почему давно не появляется на телеэкранах
Лолита Милявская развеяла появившиеся в Сети слухи о том, что якобы оказалась в числе артистов, нежелательных для телевидения. В беседе с «Абзацем» певица дала понять, что её отсутствие в эфире — это сознательный выбор, а не следствие каких-либо ограничений со стороны телеканалов.
Артистка отметила, что не чувствует интереса к телевидению в его нынешнем виде и именно по этой причине не участвует в телепрограммах.
«Информация о том, что меня не хотят пускать на ТВ, — абсолютная глупость», — подчеркнула Лолита.Также она напомнила, что имеет за плечами более 40 лет телевизионной карьеры и за это время у неё сложились хорошие отношения с представителями ТВ-индустрии. По словам певицы, сегодня ей интересны форматы, в которых раньше не доводилось участвовать.
*принадлежит Meta, запрещённой в России