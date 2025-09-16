Выяснилось, с кем Анатолий Данилицкий состоял в тайной связи во время отношений со Славой
Экс-муж певицы Славы Данилицкий изменял ей с экстрасенсом Анной Амбарцумян
Анатолий Данилицкий, бывший гражданский муж певицы Славы (Анастасии Сланевской), по информации, озвученной в новом выпуске шоу Андрея Малахова, имел отношения на стороне с экстрасенсом Анной Амбарцумян. Напомним, певица недавно вновь рассталась с бизнесменом.
Знакомые Анны, скончавшейся пять лет назад, рассказали, что мужчина проявлял к ней особую симпатию. По словам одной из участниц передачи, Данилицкий щедро одаривал Амбарцумян — не только деньгами, но и дорогостоящими подарками. Она также упомянула, что Анна якобы получила от него недвижимость на Новом Арбате.
«Она упоминала супруга певицы Славы в контексте подаренной ей недвижимости. Все две квартиры на Новом Арбате за 100 миллионов рублей, о которых шла речь в программе, всегда говорилось про него», — рассказала гостья студии.Слова подтвердил и адвокат Юлия Иванова, которая сообщила, что участвовала в оформлении сделок. Хотя личной встречи с бизнесменом у неё не было, она отметила, что документы касались квартир и коммерческой недвижимости.
*принадлежит Meta, запрещённой в России