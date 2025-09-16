Выяснилось, с кем Анатолий Данилицкий состоял в тайной связи во время отношений со Славой

16 сентября 2025, 11:43

Экс-муж певицы Славы Данилицкий изменял ей с экстрасенсом Анной Амбарцумян

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Анатолий Данилицкий, бывший гражданский муж певицы Славы (Анастасии Сланевской), по информации, озвученной в новом выпуске шоу Андрея Малахова, имел отношения на стороне с экстрасенсом Анной Амбарцумян. Напомним, певица недавно вновь рассталась с бизнесменом.





Знакомые Анны, скончавшейся пять лет назад, рассказали, что мужчина проявлял к ней особую симпатию. По словам одной из участниц передачи, Данилицкий щедро одаривал Амбарцумян — не только деньгами, но и дорогостоящими подарками. Она также упомянула, что Анна якобы получила от него недвижимость на Новом Арбате.





«Она упоминала супруга певицы Славы в контексте подаренной ей недвижимости. Все две квартиры на Новом Арбате за 100 миллионов рублей, о которых шла речь в программе, всегда говорилось про него», — рассказала гостья студии.