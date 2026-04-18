Позор на всю Пермь, слухи о свадьбе с коллегой и ненависть к Москве: почему звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина до сих пор одна?
Актрисе, известной миллионам зрителей по роли дерзкой Валюхи в сериале «Реальные пацаны», а также по фильмам «Горько!», «Самый лучший день» и «Ёлки», Валентине Мазуниной 19 апреля исполняется 38 лет. Эта народная любимица прошла непростой путь от пермского ТЮЗа до статуса одной из самых востребованных комедийных актрис страны. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Валентины МазунинойБудущая актриса появилась на свет 19 апреля 1988 года в маленьком городе Верещагино Пермского края. Её отец работал на железной дороге, мать — в администрации района, и, помимо забот о дочерях (у Валентины есть старшая сестра Евгения), семья держала большое хозяйство: кур, свиней и кроликов.
Любовь к театру Валентине привила мама: она часто брала дочь на спектакли в Пермь. Походы в театр произвели на девочку сильное впечатление. Она буквально влюбилась в сценическое искусство. В школе Мазунин занималась русскими народными танцами. В старших классах, преодолев застенчивость, вместе с подругой записалась в театральную студию, что стало её первым опытом в актёрстве.
После школы Мазунина поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры, который окончила в 2009 году. Сразу после вуза её приняли в труппу Пермского театра юного зрителя. Казалось, жизнь налаживается, но судьба готовила ей сюрприз, который едва не разрушил отношения с семьей. В 2010 году режиссер Жанна Кадникова, случайно увидевшая Мазунину в театре, позвала её на кастинг в новый проект «Реальные пацаны».
«Я вообще сначала толком ничего не поняла. Думала, что меня зовут на "шабашку". В голове не складывалась картинка, что меня будут пробовать в кино, которое покажут по телевизору», — цитирует актрису издание StarHit.Но именно эта «шабашка» принесла всероссийскую славу. Однако мама Валентины была в шоке. Увидев дочь на экране в образе вульгарной и громкоголосой Валюхи, которая то и дело «щелкает семечки» и ругается с мужем, родительница пришла в ужас.
«Мама сказала: «Вы позорите Пермь!» — откровенничала Мазунина в интервью.Маме было стыдно перед сослуживцами по администрации. Но позже, увидев народную любовь, родители смирились с выбором дочери. Сегодня фильмография Мазуниной насчитывает более 60 ролей, в числе которых «Горько!», «Самый лучший день!», «Одноклассницы», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Толя-робот», «Иванько», «Стендап под прикрытием», «Капельник», «Оффлайн», «Корпорация Морозов» и «Тур с Иванушками».
Одиночество в мегаполисеПока на экране Валентина с легкостью разбирается с ухажерами и устраивает скандалы, реальная Мазунина — образец скромности и закрытости. Переехав в Москву в 2012 году, актриса столкнулась с жестокой реальностью мегаполиса. В одном из интервью она признавалась, что поначалу ненавидела Москву и дико скучала по дому, думая: «Гори ты огнем, столица!».
Личная жизнь Валентины — это тема, окутанная слухами и её собственной нелюбовью к публичности. Долгое время в СМИ ходили упорные слухи о ее романе с коллегой по цеху Владимиром Селивановым (исполнителем роли Коляна). Фанаты сериала «Реальные пацаны» годами искали подтверждение их свадьбе и совместным детям. Однако это не более чем миф.
«Мы просто хорошие друзья и коллеги, между нами ничего нет», — неоднократно опровергала домыслы актриса.Мазунина категорически отрицает возможность построения отношений с коллегами по цеху. У нее есть четкое кредо, которое она озвучила откровенно в интервью WomanHit:
«Я не люблю мужчин Артистов Артистычей с пафосом в речах».По признанию актрисы, её сердце до сих пор свободно. В свои 38 лет она не состоит в официальном браке и не имеет детей. Сейчас её главная любовь — это работа.
Семечки, трактор и мечта о драматической ролиНа пике популярности «Реальных пацанов» актриса подверглась жесткой критике за создание якобы «негативного образа русской женщины». Ей приписывали пропаганду алкоголизма и хамства. Доходило до того, что в родной Перми некоторые зрители всерьез считали, что актриса в жизни такая же недалекая, как Валюха.
«На улице могли крикнуть: «Эй, ты, слышь, чего там?» — вспоминала Мазунина с горечью в интервью WomanHit.Еще одной «скандальной» темой стал её уход из театра. Когда карьера в кино пошла в гору, Валентина бросила сцену, чем вызвала негодование у части театральных критиков, назвавших её «предательницей Мельпомены». Сама же артистка парирует на это тем, что хочет пробовать новое. Например, в фильме «Одноклассницы» она лично села за руль трактора, несмотря на то, что поначалу задача казалась невыполнимой:
«Я быстро учусь. И если бы не комедия, когда бы я это еще попробовала!».Кроме того, Мазунина заявила, что ради хорошей драматической роли готова на многое:
«Любому актёру интересно выходить из зоны комфорта. Если бы попросили экстремально похудеть для роли — сделала бы это с радостью. Побриться наголо тоже смогла бы. В жизни — никогда. А ради роли, в качестве эксперимента — запросто. Это довольно увлекательно — делать то, чем ты бы никогда не стала заниматься в обычной жизни».
Новые проекты МазунинойСегодня карьера Мазуниной не стоит на месте. Она продолжает активно работать, доказывая, что она не только «девушка с семечками», но и разноплановая актриса. В 2025 году состоялись премьеры комедий «Невероятные приключения Шурика», «Сердцеед», «Василий», «Волшебный участок-2», «Денискины рассказы» и «Драники», альманаха «Ёлки 12», детектива «Холмы» и мелодрамы «Полная совместимость».
Весной 2026 года на экраны вышел детектив «Аэропорт» и идет работа по производству лент «Дальнобойщица» и «Морозко», показ которых запланирован в этом году.