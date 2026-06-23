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«Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна»: Сергей Зверев рассказал, что Алла Пугачёва убедила его начать музыкальную карьеру

Сергей Зверев рассказал, что долгое время не хотел становиться певцом
Сергей Зверев (фото: «Радио 1»)

Сергей Зверев рассказал, что долгое время не планировал становиться певцом, несмотря на настойчивые предложения известных представителей музыкальной индустрии. По словам артиста, окончательно заняться музыкой он решил после разговора с Аллой Пугачёвой.



Об этом шоумен рассказал в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. Зверев отметил, что является не только исполнителем песен, но также автором и композитором. По словам артиста, одним из первых о музыкальной карьере с ним заговорил участник группы «Восток» Геннадий Филиппов, с которым они дружили.

«И он мне говорит: "Ты знаешь, тебе надо запеть"», — вспомнил Зверев.
Позже аналогичный совет ему дал музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис. Как рассказал шоумен, он долгое время убеждал его заняться музыкой и предлагал различные проекты. Однако сам стилист долго сопротивлялся подобным предложениям, поскольку в тот период был полностью сосредоточен на карьере в индустрии моды.

«Я не могу, я сейчас занят. Всё-таки тогда мода была делом всей жизни. И я ему говорю: "давай потом мы уже что-то подумаем"», — говорил Зверев.
По словам артиста, впоследствии они с продюсером даже договорились о подписании контракта. Однако соглашение они так и не заключили: Юрий умер на следующий день после того, как они должны были подписать контракт. А в день подписания документов стилист не смог приехать на встречу, поэтому оформить сотрудничество они не успели.

«Но когда уже Алла Пугачёва сказала, я подумал, что с Аллой я точно не буду спорить, так как она моя муза, которой я верю. И если она говорит, значит надо точно делать», — заявил артист.
Зверев также подчеркнул, что считает важным постоянно учиться новому и развиваться в профессии.

«Учиться надо, без этого никак. Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна вместе взятые. Ещё принца добавить, других звёзд — и это будет только половина меня», — сказал шоумен.
При этом он отметил, что продолжает учиться и работать каждый день.
Дайана Хусинова

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