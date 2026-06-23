«Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна»: Сергей Зверев рассказал, что Алла Пугачёва убедила его начать музыкальную карьеру
Сергей Зверев рассказал, что долгое время не хотел становиться певцом
Сергей Зверев рассказал, что долгое время не планировал становиться певцом, несмотря на настойчивые предложения известных представителей музыкальной индустрии. По словам артиста, окончательно заняться музыкой он решил после разговора с Аллой Пугачёвой.
Об этом шоумен рассказал в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. Зверев отметил, что является не только исполнителем песен, но также автором и композитором. По словам артиста, одним из первых о музыкальной карьере с ним заговорил участник группы «Восток» Геннадий Филиппов, с которым они дружили.
«И он мне говорит: "Ты знаешь, тебе надо запеть"», — вспомнил Зверев.Позже аналогичный совет ему дал музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис. Как рассказал шоумен, он долгое время убеждал его заняться музыкой и предлагал различные проекты. Однако сам стилист долго сопротивлялся подобным предложениям, поскольку в тот период был полностью сосредоточен на карьере в индустрии моды.
«Я не могу, я сейчас занят. Всё-таки тогда мода была делом всей жизни. И я ему говорю: "давай потом мы уже что-то подумаем"», — говорил Зверев.По словам артиста, впоследствии они с продюсером даже договорились о подписании контракта. Однако соглашение они так и не заключили: Юрий умер на следующий день после того, как они должны были подписать контракт. А в день подписания документов стилист не смог приехать на встречу, поэтому оформить сотрудничество они не успели.
«Но когда уже Алла Пугачёва сказала, я подумал, что с Аллой я точно не буду спорить, так как она моя муза, которой я верю. И если она говорит, значит надо точно делать», — заявил артист.Зверев также подчеркнул, что считает важным постоянно учиться новому и развиваться в профессии.
«Учиться надо, без этого никак. Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна вместе взятые. Ещё принца добавить, других звёзд — и это будет только половина меня», — сказал шоумен.При этом он отметил, что продолжает учиться и работать каждый день.