«Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна»: Сергей Зверев рассказал, что Алла Пугачёва убедила его начать музыкальную карьеру

23 июня 2026, 13:57

Сергей Зверев рассказал, что долгое время не хотел становиться певцом

Сергей Зверев (фото: «Радио 1»)

Сергей Зверев рассказал, что долгое время не планировал становиться певцом, несмотря на настойчивые предложения известных представителей музыкальной индустрии. По словам артиста, окончательно заняться музыкой он решил после разговора с Аллой Пугачёвой.





Об этом шоумен рассказал в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. Зверев отметил, что является не только исполнителем песен, но также автором и композитором. По словам артиста, одним из первых о музыкальной карьере с ним заговорил участник группы «Восток» Геннадий Филиппов, с которым они дружили.





«И он мне говорит: "Ты знаешь, тебе надо запеть"», — вспомнил Зверев.

«Я не могу, я сейчас занят. Всё-таки тогда мода была делом всей жизни. И я ему говорю: "давай потом мы уже что-то подумаем"», — говорил Зверев.

«Но когда уже Алла Пугачёва сказала, я подумал, что с Аллой я точно не буду спорить, так как она моя муза, которой я верю. И если она говорит, значит надо точно делать», — заявил артист.

«Учиться надо, без этого никак. Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна вместе взятые. Ещё принца добавить, других звёзд — и это будет только половина меня», — сказал шоумен.