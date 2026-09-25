«Представляет угрозу»: Адвокат объяснила, как суд будет решать судьбу детей Самойловой и Джигана

25 сентября 2026, 17:30

Адвокат Ярмуш: Джигана могут признать опасным и лишить родительских прав

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/geegunchill)

Ограничение родительских прав — это не окончательный приговор, а временная мера, требующая участия прокуратуры, органов опеки и детского педагога. Именно по такому пути пошёл процесс вокруг рэпера Джигана.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что иск об ограничении родительских прав Джигана подан в Савёловский суд, и в процессе будут участвовать органы опеки, прокуратура и детский педагог.





«Суд будет выяснять, боятся ли дети отца и представляет ли он для них угрозу, а восстановить права артист сможет только через отдельный иск и доказательства исправления. Они дают органам опеки, прокуратура, изучив все материалы дела, доводы сторон, заслушав в данном случае как минимум двоих детей — старших дочерей Самойловой и Джигана, — пригласят их в суд и будут их опрашивать», — объяснила она.

«Восстановить свои права он сможет только по собственному иску. В это случае ему понадобится убедить суд, что он исправил своё поведение, отношение к детям, отношение к окружающим, прошёл реабилитацию, что у него состояние здоровья стабильное, и он не представляет угрозы детям», — подчеркнула адвокат.