Адвокат Худова объяснила, когда придется вернуть лишнюю зарплату
Советник ФПА РФ, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова предупредила: работодатель в ряде случаев вправе потребовать у сотрудника возврат денег, перечисленных сверх положенного. Само по себе ошибочное начисление не всегда дает компании такое право.
В беседе с «Газетой.Ru» адвокат пояснила, что взыскание возможно при счетной ошибке. Речь идет о неверных математических действиях при расчете: например, если бухгалтер указал 100 отработанных смен вместо 10, из-за чего программа увеличила сумму выплаты.
Ошибка в толковании внутренних правил компании не относится к счетным. Если организация неверно применила коэффициент, неправильно поняла систему оплаты или начислила премию без оснований, добиться возврата средств будет значительно труднее.
Работник должен компенсировать переплату, если сам повлиял на ее появление недостоверными сведениями или умышленно скрыл важные обстоятельства. При этом молчание сотрудника после получения повышенной суммы не подтверждает его недобросовестность. Причину переплаты и вину работника обязан доказать работодатель.
Компания не может просто списать всю сумму со следующей зарплаты. Ей необходимо установить основание, рассчитать долг и сообщить об этом сотруднику. При несогласии с размером удержаний или причиной требования вопрос рассмотрит суд.
Закон ограничивает размер удержаний: обычно они не могут превышать 20% с каждой выплаты. Работодатель вправе принять решение в течение месяца после срока, отведенного сотруднику на добровольный возврат.
Худова посоветовала не переводить деньги по устной просьбе бухгалтерии или руководителя. Сначала стоит запросить расчетный листок, письменное объяснение и детальный перерасчет. Если нет сомнений в ошибке, стороны могут договориться о возврате всей суммы или удержаниях по частям.
Адвокат обратила внимание и на НДФЛ. После возврата переплаты работодатель должен исправить сведения о доходах сотрудника и сумме налога. Иначе завышенный доход останется в отчетности и способен увеличить налоговую базу по прогрессивной шкале со ставками от 13% до 22%.
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