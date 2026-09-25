Адвокат Худова объяснила, когда придется вернуть лишнюю зарплату

25 сентября 2026, 11:31

Работодатель может взыскать переплату за ошибочно начисленную зарплату

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Советник ФПА РФ, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова предупредила: работодатель в ряде случаев вправе потребовать у сотрудника возврат денег, перечисленных сверх положенного. Само по себе ошибочное начисление не всегда дает компании такое право.