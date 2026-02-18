Преследование, лечение в психбольнице и зависимости: как сложилась судьба участника «Гражданской обороны» Егора Летова и какую трагедию он пережил?
Егор Летов — советский и российский музыкант, поэт, певец, звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист, основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Он также известен по проектам «Коммунизм» и ряду других музыкальных инициатив. Артист создавал тексты и музыку в самых разных условиях, продолжая писать даже во время пребывания в психиатрической клинике. 19 февраля 2008 года Летов скончался в Омске на 44-м году жизни. О его биографии, причинах смерти и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Егора Летова: семья, детство и образованиеМузыкант родился 10 сентября 1964 года в Омске. Его настоящее имя — Игорь Летов. Он появился на свет в семье военного и врача. Впоследствии отец занимал должность секретаря городского райкома КПРФ, мать работала врачом. Псевдоним «Егор», по распространённой версии, артист выбрал, считая это имя намеренно неблагозвучным. Существовали слухи, что в детстве Летов четырнадцать раз переживал состояние клинической смерти.
С ранних лет будущий лидер «Гражданской обороны» находился в творческой среде. Его старший брат Сергей Летов стал известным саксофонистом, работающим в различных музыкальных направлениях. Интерес к искусству сыновьям прививал отец: в молодости он исполнял партии запевалы в армейском строю, а позднее выступал в хоре Советской армии.
Егор Летов учился в средней школе № 45 города Омска и окончил её в 1982 году. После получения аттестата он отправился в Подмосковье к брату, где поступил в строительное профессионально-техническое училище. Однако спустя год его отчислили за неуспеваемость.
Начало творческого пути и создание «Гражданской обороны»Вернувшись в Омск, музыкант стал использовать псевдоним Егор Дохлый и основал группу «Посев». Через два года появилась «Гражданская оборона», ставшая главным проектом в его биографии.
В период становления артист записывал альбомы в домашних условиях, работая преимущественно по вечерам. Днём он трудился на промышленных предприятиях, занимался оформлением агитационных плакатов в должности художника, а также подрабатывал дворником и штукатуром.
В одном из интервью Егор отмечал, что не считал себя врождённым поэтом или творцом. По его словам, он начал заниматься музыкой во многом из-за неудовлетворённости состоянием русскоязычной сцены.
«Мне не шибко нравится, что приходится этим заниматься. Я скорее потребитель. Я ленивый человек. И начал это делать только потому, что не слышал среди русскоязычной сцены ничего, что меня бы удовлетворяло. До такой степени мне было, что называется, за державу обидно», — рассказывал Егор.Артист приобрёл популярность в андеграундной среде благодаря любительским квартирным записям. Даже после создания собственной студии он не отказался от принципа «кустарного» звучания. Его тексты отличались использованием ненормативной лексики, политическими аллюзиями и резкими высказываниями, что закрепило за ним репутацию подпольного музыканта. Композиция «Я всегда буду против» стала своеобразным манифестом его мировоззрения.
В раннем творчестве Летова сочетались элементы футуризма и абсурдизма, впоследствии сменившиеся политически окрашенным эпатажем. За внешней панковской отстранённостью прослеживались философские мотивы и критическое отношение к коммунистической идеологии.
Психиатрическая клиника и конфликт с властямиСуществовала версия, что первый донос на «Гражданскую оборону» написала мать одного из участников коллектива. Вскоре группой заинтересовались органы государственной безопасности. Власти начали предпринимать меры в отношении музыкантов: одного из участников, известного как «Кузьма УО», отправили на службу в армию, а в 1985 году Летова принудительно госпитализировали.
Во время пребывания в клинике ему вводили нейролептики, что, по его воспоминаниям, сопровождалось тяжёлыми психофизическими реакциями. Музыкант описывал этот период как время давления и попыток сломить его личность.
«Если человек ломается, наступает шок; он превращается в животное, кричащее, вопящее, кусающееся. Дальше следовала по правилам «привязка». Такого человека привязывали к кровати, и продолжали колоть, пока у него не наступало необратимого изменения психики», — вспоминал артист.Он сравнивал происходящее с сюжетами романа «Полет над гнездом кукушки», утверждая, что подобные методы приводят к необратимым изменениям психики. По словам Летова, именно творчество стало для него способом сохранить рассудок: он писал стихи и рассказы практически ежедневно.
Через три месяца пребывание в клинике завершилось: брат артиста распустил слух, что если Летова не отпустят, то он соберет зарубежных журналистов и расскажет, как в стране пытают музыкантов.
Рост популярности и период розыскаПосле выхода из клиники Летов продолжил творческую деятельность — сначала в одиночку, поскольку коллегам было запрещено поддерживать с ним связь, а затем вместе с единомышленниками.
В конце 1980-х годов были записаны альбомы «Тоталитаризм», «Так закалялась сталь», «Все идет по плану» и «Здорово и вечно». Несмотря на рост популярности, давление со стороны властей сохранялось. После рок-фестиваля в Новосибирске в 1987 году музыканта объявили в розыск.
В этот период Егор Летов состоял в фактическом браке с Янкой Дягилевой. Пара путешествовала автостопом по территории РСФСР, находясь в розыске. Впоследствии благодаря усилиям родителей артиста розыск прекратили. К тому времени общественно-политическая ситуация изменилась, и интерес к диссидентам со стороны властей снизился. Летов активно гастролировал и регулярно выступал с концертами.
«Когда мы начинали играть атональный рок и писать абсурдистские тексты — нас за это могли посадить и убить, нас таскали по психушкам. Мне приходилось уходить из дома и скитаться по стране, имея сумочку через плечо и 40 рублей в кармане; так мы с Янкой и путешествовали. Это же поколение не понимает, что такое цена слова, хотя вся настоящая музыка идет от этого: ты можешь не просто получить по башке, но и быть убит на следующий день — но все равно что-то такое делаешь», — делился Летов.
Политические взгляды и отношение к публичностиВ 1990-е годы Летов выражал поддержку двум политическим партиям, однако в 2004 году заявил о дистанцировании от любых политических сил. В различных интервью он называл себя анархистом, но одновременно отрицал принадлежность к конкретной идеологии. Его позиция оставалась вне устойчивых рамок.
Музыкант демонстрировал равнодушие к популярности и общественному признанию. Он избегал излишней публичности, предпочитая уединение, природу и творческую работу.
Летов сознательно использовал эпатаж, резкие заявления и ненормативную лексику как способ защиты от медийной конъюнктуры. В 1989 году он распустил «Гражданскую оборону», создав новый коллектив с тем же составом, но под иным, намеренно провокационным названием, чтобы избежать внимания СМИ. За год до смерти артист отмечал, что ему постоянно приходится искать новые способы дистанцирования от конъюнктурных процессов.
Дискография, образ жизни и проблемы со здоровьемГруппа «Гражданская оборона» выпустила 23 официальных альбома — от дебютного «Поганая молодежь» до заключительного «Зачем снятся сны?». Композиция «Снаружи всех измерений» воспринималась многими единомышленниками как символическое отражение мировосприятия Летова.
Музыкант отличался широкой эрудицией: он много читал классическую литературу, интересовался философией, кинематографом и различными музыкальными направлениями. Вместе с тем его способы расширения сознания негативно сказывались на его здоровье.
«У меня был период — года с 1998, наверное, — когда я принципиально играл на всяких стимуляторах или очень пьяным. Один раз чуть догола не разделся, люди меня удержали. Кончилось это не сказать, что плачевно — но пришлось переосмыслить состояние собственного здоровья, потому что я просто начал терять сознание на концертах. Организм перестал справляться. Пришлось отказаться от разных жизненных радостей», — делился он.Помимо употребления алкоголя и наркотических веществ, серьёзный удар по здоровью музыканта нанёс тяжёлый эпизод 1990 года. После посещения уральской деревни он заболел с высокой температурой, которая держалась более месяца. Летов предполагал, что перенёс энцефалит. Именно в этот период были написаны песни «Прыг-скок» и «Про дурачка».
Трагедия в жизни Егора ЛетоваВ 1991 году при невыясненных обстоятельствах погибла девушка Летова Яна Дягилева. Официальной причиной стало утопление в результате несчастного случая, однако существовали и другие версии, в том числе самоубийство и насильственная смерть. Эта трагедия оказала серьёзное влияние на музыканта.
Позднее Летов состоял в отношениях с Анной Волковой, которую отец артиста называл его настоящей любовью. В дальнейшем единственной официальной супругой музыканта стала Наталья Чумакова, бас-гитаристка «Гражданской обороны».
Причина смерти Егора ЛетоваВ последних интервью артист неоднократно упоминал о серьёзных проблемах со здоровьем. Он подчеркивал, что больше не может пить алкоголь, так как его физическое состояние на пределе.
«Теперь вылетают всякие органы. Это печально и досадно. Все равно живем на пределе своих сил, но я уже так заранее чувствую, что предел не за горами», — говорил Летов.Егор Летов умер 19 февраля 2008 года в Омске. Согласно официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца. По неофициальным данным, рассматривалась версия острой дыхательной недостаточности, вызванной отравлением этанолом.
Наследие и память о музыкантеПосле смерти Егора Летова его творчество продолжило издаваться и переосмысливаться. В 2009 году началась публикация трёхтомного собрания его стихов. В 2014 году Наталья Чумакова выпустила документальный фильм «Здорово и вечно», посвящённый истории «Гражданской обороны».
В 2018 году состоялся трибьют-концерт «Симфооборона», а в 2019 году к 55-летию музыканта был издан трибьют-альбом «Без меня». Для многих слушателей Егор Летов остаётся ключевой фигурой сибирского рока, а его музыка сохраняет актуальность и сегодня.