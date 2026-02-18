18 февраля 2026, 17:54

Егор Летов (фото: кадр из фильма «Здорово и вечно»)

Егор Летов — советский и российский музыкант, поэт, певец, звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист, основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Он также известен по проектам «Коммунизм» и ряду других музыкальных инициатив. Артист создавал тексты и музыку в самых разных условиях, продолжая писать даже во время пребывания в психиатрической клинике. 19 февраля 2008 года Летов скончался в Омске на 44-м году жизни. О его биографии, причинах смерти и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Егора Летова: семья, детство и образование Начало творческого пути и создание «Гражданской обороны» Психиатрическая клиника и конфликт с властями Рост популярности и период розыска Политические взгляды и отношение к публичности Дискография, образ жизни и проблемы со здоровьем Трагедия в жизни Егора Летова Причина смерти Егора Летова Наследие и память о музыканте

Биография Егора Летова: семья, детство и образование

Начало творческого пути и создание «Гражданской обороны»

«Мне не шибко нравится, что приходится этим заниматься. Я скорее потребитель. Я ленивый человек. И начал это делать только потому, что не слышал среди русскоязычной сцены ничего, что меня бы удовлетворяло. До такой степени мне было, что называется, за державу обидно», — рассказывал Егор.

Психиатрическая клиника и конфликт с властями

«Если человек ломается, наступает шок; он превращается в животное, кричащее, вопящее, кусающееся. Дальше следовала по правилам «привязка». Такого человека привязывали к кровати, и продолжали колоть, пока у него не наступало необратимого изменения психики», — вспоминал артист.

Рост популярности и период розыска

«Когда мы начинали играть атональный рок и писать абсурдистские тексты — нас за это могли посадить и убить, нас таскали по психушкам. Мне приходилось уходить из дома и скитаться по стране, имея сумочку через плечо и 40 рублей в кармане; так мы с Янкой и путешествовали. Это же поколение не понимает, что такое цена слова, хотя вся настоящая музыка идет от этого: ты можешь не просто получить по башке, но и быть убит на следующий день — но все равно что-то такое делаешь», — делился Летов.

Политические взгляды и отношение к публичности

Дискография, образ жизни и проблемы со здоровьем

«У меня был период — года с 1998, наверное, — когда я принципиально играл на всяких стимуляторах или очень пьяным. Один раз чуть догола не разделся, люди меня удержали. Кончилось это не сказать, что плачевно — но пришлось переосмыслить состояние собственного здоровья, потому что я просто начал терять сознание на концертах. Организм перестал справляться. Пришлось отказаться от разных жизненных радостей», — делился он.

Трагедия в жизни Егора Летова

Причина смерти Егора Летова

«Теперь вылетают всякие органы. Это печально и досадно. Все равно живем на пределе своих сил, но я уже так заранее чувствую, что предел не за горами», — говорил Летов.

Наследие и память о музыканте