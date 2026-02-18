Достижения.рф

«Все девчонки были мои»: Роман Курцын вспомнил школьные годы

Актёр Роман Курцын рассказал о машине в 10 классе и бурных школьных романах
Роман Курцын (Фото: Instagram* / @kurtsyn_roman)

Роман Курцын рассказал о своей бурной юности и школьных годах, когда девушки активно проявляли к нему интерес.



В интервью «Пятому каналу» актёр вспомнил, что уже в старших классах ездил на учёбу на собственной машине.

«Я в 10 классе ездил на машине в школу. У меня все девчонки мои были. Все вот так штабелями падали», — с гордостью признался Курцын.
Актёр отметил, что родители поддерживали его стремления и позволяли самостоятельно зарабатывать, даже если некоторые увлечения были рискованными. Благодаря такой поддержке уже в 10 классе он накопил солидные сбережения, а позже, поступив в театральный институт, смог приобрести первую собственную квартиру.

