«Все девчонки были мои»: Роман Курцын вспомнил школьные годы

18 февраля 2026, 16:06

Актёр Роман Курцын рассказал о машине в 10 классе и бурных школьных романах

Роман Курцын (Фото: Instagram* / @kurtsyn_roman)

Роман Курцын рассказал о своей бурной юности и школьных годах, когда девушки активно проявляли к нему интерес.





В интервью «Пятому каналу» актёр вспомнил, что уже в старших классах ездил на учёбу на собственной машине.





«Я в 10 классе ездил на машине в школу. У меня все девчонки мои были. Все вот так штабелями падали», — с гордостью признался Курцын.