«Не ликую, это гадко»: Ида Галич высказалась о взломе соцсетей Насти Ивлеевой
Ида Галич поддержала Настю Ивлееву после взлома её аккаунтов
Ида Галич выразила в соцсетях поддержку бывшей подруге Насте Ивлеевой после того, как аккаунты блогерши были взломаны.
Несмотря на прежний конфликт между Галич и Ивлеевой, Ида подчеркнула, что не испытывает злорадства из-за случившегося.
По словам Галич, взлом личной страницы — крайне неприятный и пугающий опыт: мошенники получают доступ к личным данным, шантажируют и удаляют контент, который создавался годами. Блогерка призвала подписчиков не поддаваться слухам и конспирологическим теориям о возможном сговоре блогеров с мошенниками ради выгоды.
«Как видите, добраться могут до кого угодно», — подчеркнула Ида Галич, отметив, что поддержка особенно важна в такие моменты.