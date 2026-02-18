Достижения.рф

«Не ликую, это гадко»: Ида Галич высказалась о взломе соцсетей Насти Ивлеевой

Ида Галич поддержала Настю Ивлееву после взлома её аккаунтов
Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Ида Галич выразила в соцсетях поддержку бывшей подруге Насте Ивлеевой после того, как аккаунты блогерши были взломаны.



Несмотря на прежний конфликт между Галич и Ивлеевой, Ида подчеркнула, что не испытывает злорадства из-за случившегося.

По словам Галич, взлом личной страницы — крайне неприятный и пугающий опыт: мошенники получают доступ к личным данным, шантажируют и удаляют контент, который создавался годами. Блогерка призвала подписчиков не поддаваться слухам и конспирологическим теориям о возможном сговоре блогеров с мошенниками ради выгоды.

«Как видите, добраться могут до кого угодно», — подчеркнула Ида Галич, отметив, что поддержка особенно важна в такие моменты.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

