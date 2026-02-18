Елену Блиновскую доставили к медикам из-за простуды после отсутствия отопления

18 февраля 2026, 15:40

Елена Блиновская попала в лазарет ИК-1 после коммунальной аварии в колонии

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Елена Блиновская оказалась в лазарете ИК‑1 с подозрением на воспаление лёгких после проблем с отоплением в женской зоне колонии посёлка Головино Владимирской области. Об этом сообщает Mash.