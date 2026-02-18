Елену Блиновскую доставили к медикам из-за простуды после отсутствия отопления
Елена Блиновская оказалась в лазарете ИК‑1 с подозрением на воспаление лёгких после проблем с отоплением в женской зоне колонии посёлка Головино Владимирской области. Об этом сообщает Mash.
По информации источников, 10 февраля в регионе произошла коммунальная авария на теплотрассе — трое суток в колонии не было отопления, температура опускалась до −15°C. Представители УФСИН сообщили, что заключённым своевременно предоставляли горячее питание, тёплую одежду и обогреватели.
После восстановления отопления как минимум 20 сиделиц обратились к медикам с жалобами на высокую температуру, кашель и насморк. Среди них была Елена Блиновская. Воспаление лёгких у неё не подтвердилось, однако, по словам адвоката блогерки Булата Солтаханова, она плохо себя чувствует с конца января.
Елена Блиновская получила 4,5 года колонии общего режима в марте 2025 года. С учётом времени под следствием и на домашнем аресте она сможет выйти на свободу примерно в 2028 году — возможно и с условно‑досрочным освобождением.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России