«Приду домой, а там тренер по фитнесу»: почему звезда «Интернов» Иван Охлобыстин не доверяет жене Оксане Арбузовой?
В середине 1990-х жизнь Оксаны кардинально изменилась: выйдя замуж за Ивана Охлобыстина, она почти совсем ушла из кино и посвятила себя семье. 24 апреля ей исполняется 53 года. Насколько легко было ей отказаться не только от роли актрисы, но и от привычного светского образа жизни ради супруга, расскажет «Радио 1».
Оксана Арбузова: детство и карьера в киноОксана была младшим ребёнком в семье геолога и юриста. Детство омрачали пятидневки в детсаду и гастродуоденит, из‑за которого она постоянно лежала в больницах и санаториях.
«Мне было плохо везде, где не было мамы и папы, — говорила она. — Я была невероятно к ним привязана. Они никогда не ссорились, и я всегда хотела иметь такую же крепкую семью».Профессия актрисы не входила в её планы, но она решила остаться в драмкружке из‑за тёплой атмосферы. Первый шанс в карьере дала ей роль в «Катеньке» у режиссёра Леонида Белозоровича. Затем её утвердили на роль «Аварии — дочери мента» у Михаила Туманишвили, и в 16 лет она стала узнаваемой.
«И когда Туманишвили понадобилась этакая оторва для главной роли в фильме "Авария — дочь мента", он посоветовал меня».
Оксана Арбузова (Фото: кадр из фильма «Авария — дочь мента»)
Из-за обрушившейся славы успеваемость рухнула: на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ Оксана блестяще сдала актёрское мастерство, но «провалилась» по остальным предметам. Табаков принял её как вольного слушателя, а в киногруппе Соловьёва она училась лишь на актёрском отделении, оставшись без диплома из‑за «хвостов».
После «Аварии…» Оксана играла в «Сделано в СССР», «Мигранте», «Белых одеждах» и «Завещаниях Сталина», но ни одна роль не дарила ей радости. Это привело к глубокой депрессии: она лежала днями на кровати, и даже подумывала о суициде.
Знакомство с ОхлобыстинымИ вот в самый тяжёлый момент в Доме кино на лестнице её взгляд пересёкся с Иваном Охлобыстиным, и он, ударившись головой о дверь, произнёс: «Ты будешь моей!». Эти слова заглушили всё вокруг. В тот же вечер они встретились в клубе «Маяк», и он предложил ей руку и сердце — депрессия сразу отступила.
Оксана Арбузова (Фото: кадр из фильма «Катенька»)
В 1995-м пара венчалась, и Оксана покинула съёмочные площадки. Роль в Германии сорвалась из‑за конфликта Ивана с режиссёром, а предложение сыграть в «Стране глухих» она отвергла из‑за беременности.
«Господь беспрестанно дарил нам детей, — говорила актриса. — А сегодня моя главная профессия — жена и мать».В 1996-м у пары родилась Анфиса, вскоре — Дуся, затем Варвара, Василий, Иоанна и Савва. Когда в 2001-м Иван стал священником, Оксана поддержала его духовный путь, а сама появилась на экране лишь раз — в «Софи» (2007). Иван вернулся в кино, потому что у семьи скопились долги. Он отлучился от церкви и принимает участие в съемках.
«Моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я ей все равно не верю и ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки — хоть на съемки, хоть куда», — говорит артист об Оксане.
Оксана Арбузова сегодняСегодня Оксана Арбузова ведет непубличный образ жизни, полностью посвятив себя семье и поддержке мужа. Кроме того, сейчас она также осваивает роль бабушки — в семье Охлобыстиных уже подрастают внуки.
Она редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая оставаться «в тени» мужа. Охлобыстин часто называет её своей главной опорой и музой.