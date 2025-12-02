«Придумали все, что могли»: слухи о конфликте с Рожковым и отмена гастролей с «Уральскими пельменями». Как сейчас живёт Вячеслав Мясников?

02 декабря 2025, 06:45

Вячеслав Мясников (фото: Instagram* / miasnikov.s)

Вячеслав Мясников — один из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени», артист, музыкант и автор десятков хитов, знакомых каждому поклоннику команды. 2 декабря ему исполняется 46 лет. О том, как он живет сегодня и почему перестал ездить на гастроли с коллегами по программе, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Вячеслава Мясникова: ранние годы и творческие задатки Поступление в вуз и первые успехи в музыке Начало пути в КВН и переход в «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в «Уральских пельменях» на СТС Раскол в коллективе и судебные разбирательства Почему Мясников и Рожков начали выступать вдвоём Музыкальное творчество Мясникова: от юмора до лирики Личная жизнь Вячеслава Мясникова: рождение близнецов

Биография Вячеслава Мясникова: ранние годы и творческие задатки

Поступление в вуз и первые успехи в музыке

Вячеслав Мясников (фото: Instagram* / miasnikov.s)



Начало пути в КВН и переход в «Уральские пельмени»

«Тогда я еще учился на третьем или четвертом курсе. Сказал Андрею: "Я не пойду". Хотел сначала закончить учебу, а уж потом заниматься "ерундой". На тот момент всем казалось, что это все несерьезно. А спустя пару лет Андрей снова меня позвал, и я сказал: "Хорошо". Вот так лесопромышленная отрасль лишилась одного из специалистов», — вспомнил артист.

Вячеслав Мясников в «Уральских пельменях» на СТС

Вячеслав Мясников (фото: Instagram* / miasnikov.s)



Раскол в коллективе и судебные разбирательства

«Конфликт, к сожалению, вывалился на всеобщее обозрение, хотели, чтобы он остался внутри коллектива, но начались суды. Пытался удержать своих товарищей, друзей — не смог… Наши внутренние разборки, которые бывают в любом коллективе, еще не решены», — признавался Андрей Рожков.

Почему Мясников и Рожков начали выступать вдвоём

«Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше телешоу только на канале СТС существует уже больше 10 лет. Вы сами подумайте, как можно 10 лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не по второму, а по десятому кругу», — признается Мясников.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков (фото: Instagram* / miasnikov.s)



«Многие пишут, что мы рассорились из-за денег. Никто ни с кем не рассорился. Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из 20 человек, когда у каждого по одной фразе в концерте. И так как у нас с Андреем Рожковым очень много номеров, и они по большей части все смешные, нам хочется гораздо больше проявлять себя на сцене. Плюсом к этому, у нас появились новые ребята и нужно, чтобы они набрались опыта на гастролях», — говорил Мясников.

Музыкальное творчество Мясникова: от юмора до лирики

Личная жизнь Вячеслава Мясникова: рождение близнецов

«Как сейчас помню, она тогда пела песню группы "Демо", там был какой совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась, ну и, как выяснилось, я ей тоже. В общем, можно сказать, что нас свел КВН», — вспоминал Вячеслав.