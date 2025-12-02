«Придумали все, что могли»: слухи о конфликте с Рожковым и отмена гастролей с «Уральскими пельменями». Как сейчас живёт Вячеслав Мясников?
Вячеслав Мясников — один из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени», артист, музыкант и автор десятков хитов, знакомых каждому поклоннику команды. 2 декабря ему исполняется 46 лет. О том, как он живет сегодня и почему перестал ездить на гастроли с коллегами по программе, расскажет «Радио 1».
Биография Вячеслава Мясникова: ранние годы и творческие задаткиВячеслав Мясников родился 2 декабря 1979 года в посёлке Луговом Тюменской области — отдалённом месте, куда летом можно было добраться только по воде, а зимой — небольшими самолётами или вертолётами. Наблюдая в небе авиацию, мальчик мечтал стать пилотом, но параллельно уже проявлял артистичность: на школьных утренниках пародировал Евгения Петросяна и Владимира Винокура.
Музыкальной школы в Лугах не было, поэтому с детьми занимался учитель химии Сергей Пономарёв. Он объяснил Мясникову основы игры на гитаре, после чего подросток стал самостоятельно подбирать мелодии и сочинять песни. В старших классах Слава, будучи вожатым в лагерях, уже писал целые музыкальные программы для детей, а затем расширил репертуар и на взрослую аудиторию.
Поступление в вуз и первые успехи в музыкеШколу Мясников закончил с одними пятёрками и поступил в Уральскую лесотехническую академию на инженера-механика. Здесь Слава прославился как автор официального вальса УГЛТУ, который до сих пор исполняют на торжественных событиях. Любовь к технике тоже пригодилась — артист разбирается в автомобилях и увлекается ими по сей день.
Начало пути в КВН и переход в «Уральские пельмени»Параллельно с учебой он впервые оказался в КВН. Первой командой Мясникова стали «Парни с лесоповала», представлявшие его родную академию. Он дебютировал в 1996 году, а уже в 1999-м оказался на одной сцене с командами УПИ и железнодорожной академии. Именно тогда капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков предложил Вячеславу и Сергею Светлакову перейти в его коллектив и выйти в Высшую лигу.
«Тогда я еще учился на третьем или четвертом курсе. Сказал Андрею: "Я не пойду". Хотел сначала закончить учебу, а уж потом заниматься "ерундой". На тот момент всем казалось, что это все несерьезно. А спустя пару лет Андрей снова меня позвал, и я сказал: "Хорошо". Вот так лесопромышленная отрасль лишилась одного из специалистов», — вспомнил артист.Команда стала лауреатом второй премии «Голосящего КиВиНа» в Юрмале. Вскоре «Уральские пельмени» выиграли Высшую лигу КВН, а в 2003-м вошли в золотой фонд игры с номером «Что? Где? Когда?» и фразой «Потому что гладиолус».
Следующие шесть лет команда собирала награды и растила армию поклонников. Мясников же стал автором около сотни юмористических песен, среди них — «Новый год» («Мандарин мне в рот»), «Песня про тату», «Песня про 10 выходных», «Вечерний жор». Эти треки прочно вошли в ДНК коллектива.
Вячеслав Мясников в «Уральских пельменях» на СТСВ 2009 году шоу «Уральские пельмени» вышло на СТС, и Мясников вместе с коллегами стал постоянным участником телевизионных выпусков. Он ярко проявил себя как актёр: сыграл мальчика-маньяка, глуповатую жену заключённого в дуэте с Рожковым, студента из сценки «Кафедра бубна» и множество других типов.
Музыкальные номера Мясникова стали одной из визитных карточек программы. Сам артист отмечал, что телевизионный продукт проходил многоступенчатую фильтрацию: материал тестировали в Екатеринбурге, затем сокращали в Москве, и только после этого выпускали в эфир.
Раскол в коллективе и судебные разбирательстваВ 2015 году в коллективе произошло громкое разделение. Директора шоу Сергея Нетиевского обвинили в незаконном выводе средств и злоупотреблении использованием бренда. Он покинул должность, а судебные процессы тянулись несколько лет и стали публичными. Андрей Рожков подчёркивал, что конфликты хотели решить внутри команды, но ситуация вышла наружу.
«Конфликт, к сожалению, вывалился на всеобщее обозрение, хотели, чтобы он остался внутри коллектива, но начались суды. Пытался удержать своих товарищей, друзей — не смог… Наши внутренние разборки, которые бывают в любом коллективе, еще не решены», — признавался Андрей Рожков.После этого отношения внутри коллектива изменились. С 2018 года полный состав «Пельменей» стал появляться только на СТС и в Екатеринбурге, а Рожков и Мясников начали гастролировать отдельно с программой «Ваши пельмени». Именно переход к дуэтным гастролям породил волну слухов о возможных разногласиях внутри коллектива.
Почему Мясников и Рожков начали выступать вдвоёмМясников вспоминает, что пик популярности «Уральских пельменей» пришёлся на 2009–2012 годы — именно тогда рождались номера, которые зрители помнят до сих пор. По его словам, в те годы команду буквально захлёстывал поток идей, тогда как сейчас подобного творческого подъёма уже нет.
«Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше телешоу только на канале СТС существует уже больше 10 лет. Вы сами подумайте, как можно 10 лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не по второму, а по десятому кругу», — признается Мясников.Параллельно в СМИ периодически появлялись сообщения о якобы возникшем конфликте между Мясниковым и Андреем Рожковым — в частности, утверждалось, что артисты поссорились из-за финансовых разногласий, что якобы повлияло на гастрольный график. Однако Вячеслав эти слухи опроверг. Он подчёркивает, что дело не в конфликте: артист просто стремится проводить больше времени с семьёй, поэтому намеренно снизил число выступлений.
В 2019 году обсуждения усилились: поклонники предполагали, что Мясникова уволили из-за конфликта с продюсером Вячеславом Муруговым, который якобы настаивал на исполнении откровенных номеров. Однако эти сообщения не подтвердились.
Тем не менее вопросы зрителей о причинах появления «Ваших пельменей» не утихали. Мясников объяснил, что решение работать в отдельном составе связано не с конфликтами.
«Многие пишут, что мы рассорились из-за денег. Никто ни с кем не рассорился. Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из 20 человек, когда у каждого по одной фразе в концерте. И так как у нас с Андреем Рожковым очень много номеров, и они по большей части все смешные, нам хочется гораздо больше проявлять себя на сцене. Плюсом к этому, у нас появились новые ребята и нужно, чтобы они набрались опыта на гастролях», — говорил Мясников.
Музыкальное творчество Мясникова: от юмора до лирикиЗа годы выступлений у Мясникова сформировался объёмный музыкальный архив, который не подходил под формат «Пельменей». Так появилась его сольная карьера. Среди самых известных песен — «Мамы», «Бабушка», «Некогда», а также композиции из альбомов «Счастье» и «Еду к деду». Особенно полюбился слушателям трек «Мои берега» — одна из самых лиричных и искренних работ артиста.
Кроме того, Мясников снялся в сериалах «Нереальная история» и «Валера – TV», а в 2017 году исполнил главную роль в комедии «Везучий случай». Фильм собрал в прокате $2 млн, несмотря на смешанные отзывы.
Личная жизнь Вячеслава Мясникова: рождение близнецовСо своей будущей женой Надеждой Мясников познакомился ещё в студенческие годы — она тоже играла в КВН. Их роман начался стремительно и оказался долговечным: пара вместе более 20 лет. В 2010 году у супругов родились близнецы Костя и Максим, а спустя семь лет — третий сын Никита.
«Как сейчас помню, она тогда пела песню группы "Демо", там был какой совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась, ну и, как выяснилось, я ей тоже. В общем, можно сказать, что нас свел КВН», — вспоминал Вячеслав.
Семья живёт в Екатеринбурге, а в Москву артист приезжает только для работы. Он признаётся, что почти не ссорится с женой, а гастроли лишь укрепляют их связь. Единственное, чего ему не хватает — больше времени дома, чтобы наблюдать, как растут дети.