«Обвинение непонятно»: Лерчек отказалась признавать вину в суде, Артём Чекалин — частично
В Гагаринском суде Москвы продолжилось рассмотрение уголовного дела блогеров Валерии и Артёма Чекалиных. На заседании прозвучали позиции каждого из обвиняемых — и они оказались разными. Об этом сообщает Mash.
Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что не признаёт себя виновной и считает предъявленное обвинение «непонятным».
Артём Чекалин признал вину лишь частично — он подчеркнул, что не согласен с тем, под какую уголовную статью квалифицированы их действия.
По словам Артёма, речь должна идти об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ), а не о нарушении валютного законодательства, как утверждает следствие. Кроме того, блогер подчеркнул, что преступление не было совершено «в составе группы лиц», как указано в материалах дела.
Перед заседанием Артём отказался общаться с прессой и снимать комментарии для СМИ, отметив, что не хочет превращать судебный процесс в медийное шоу. Валерия же в коротком разговоре рассказала, что наконец получила разрешение на посещение врача — ей разрешили сделать УЗИ. Сейчас блогер находится на шестом месяце беременности.
