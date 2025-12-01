В Госдуме предсказали судьбу Дани Милохина в России

01 декабря 2025, 16:32

Депутат Милонов высказался о возможном возвращении в Россию блогера Милохина

Данила Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о возможном возвращении в Россию блогера Дани Милохина.





В беседе с «NEWS.ru» Милонов заявил, что Милохина в России никто не ждёт. И лучше для блогера будет «оставаться там».

«Человек уехал и лишился дешёвого лоска, выбрал себе хорошую профессию. В России он тоже мог бы, конечно, работать курьером. Только наши курьеры более интеллигентные, они не распевают песни под гимн Украины», — высказался политик.