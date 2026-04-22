Приговор, детдом вместо материнской любви и непубличная связь с Аллой Пугачевой. Стас Пьеха на шоу Кудрявцевой вскрыл постыдную тайну семьи
Многие звёзды привыкли выставлять свою жизнь на публику: скандалы, интриги, бесконечные разбирательства в ток-шоу. Стас Пьеха — не из таких. Последние годы он держится достойно и закрыто, не выносит личное на всеобщее обозрение и крайне редко даёт интервью. Поэтому его приход в студию к Лере Кудрявцевой стал для многих неожиданностью. О том, какие откровения сделал певец и почему это интервью вызвало такой резонанс, читайте в материале «Радио 1».
Что скрывал Стас Пьеха и кто знал его тайнуСемь лет назад Лера Кудрявцева протянула Стасу конверт. Тогда артист не решился его принять. Но в свои 45 лет Пьеха всё же взял его в руки. Оказалось, тайна, которая долгие годы тяжёлым грузом лежала на его сердце, была известна лишь трём самым близким женщинам в его жизни — маме Илоне Броневицкой, бабушке Эдите Пьехе и родной сестре Эрике. Достаточно посмотреть на его жизнь без прикрас, чтобы понять, что на самом деле скрывал этот сильный мужчина; она мало походила на счастливую историю.
Почему детство Стаса Пьехи было далеко от сказкиМногие думают: родиться в семье самой Эдиты Пьехи — значит выиграть в лотерею. Квартиры, деньги, нужные знакомства. Но для маленького Стаса эта звёздная колыбель обернулась одиночеством. Родители — Илона Броневицкая и литовский музыкант Пятрас Герулис — расстались почти сразу. Папа в жизни мальчика появлялся редко. А мама и знаменитая бабушка вечно пропадали на гастролях. Певец не раз откровенно рассказывал: в детстве он чувствовал себя брошенным. Пока родительница строила карьеру, за ним присматривали посторонние люди. Стаса определяли в детский дом к её подруге-директрисе, потому что дома его не с кем было оставить.
Ребёнок из известной семьи находил больше тепла и понимания среди детей-сирот, чем в собственной холодной и опустевшей квартире. Ему вообще редко давали право выбора. Даже фамилию Пьеха он получил не потому, что этого хотел. До семи лет мальчик был Герулисом — по отцу. Но Эдита Станиславовна решила иначе: мужская линия в её роду обрывалась, и внук должен был стать продолжателем. На детские плечи взвалили непосильную ношу — быть достойным легендарного имени. И он не выдержал.
Как Стас Пьеха победил свою зависимостьи начал спасать другихОтсутствие любви, чувство одиночества и постоянное давление толкнули подростка в плохую компанию. Музыкант никогда не скрывал этот мрачный период своей жизни. Стас всегда открыто говорил о том, что его юность прошла в тяжёлой наркотической зависимости. Это была настоящая болезнь, которая убивала его, а не периодические гламурные вечеринки. В 34 года сердце певца дало сбой. Организм просто не справился. Находясь на волоске от смерти, Пьеха вдруг понял главное: ещё шаг — и всё.
Промедление или возврат к старому образу жизни означали подписать себе приговор. Многие не верят, что из такой ямы можно выбраться, но Стас смог, он полностью изменил свою судьбу. На сегодняшний день телеведущий является владельцем собственной наркологической клиники. Стас тратит свои деньги и силы на спасение тех, кто попал в ту же ловушку. И честно признаётся: зависимость никуда не уходит, с ней нужно бороться каждый день. Такая искренность вызывает уважение.
Тайная свадьба и честный разводЛичная жизнь Стаса всегда была тайной за семью замками. Даже скромная свадьба с моделью Наталией Горчаковой и рождение сына Пети стали для публики неожиданностью. Общественность восприняла это с радостью и облегчением. Казалось, что наконец-то этот истерзанный парень причалил к спокойной пристани, обрёл теплоту и заботу, которой был лишён с детства. Однако счастье оказалось недолгим — история оборвалась, толком не начавшись.
И в этой ситуации мужчина повёл себя достойно. Пьеха не стал юлить и обвинять бывшую жену. Он сказал прямо: его психика, измотанная борьбой с зависимостью, не выдержала быта и ежедневных семейных забот. Ему нужны тишина и личное пространство. Поняв, что не может дать Наталии того, что она заслуживает, Стас принял единственно верное решение на тот момент — расстаться. Артист продолжает участвовать в жизни сына. Внук Эдиты Станиславовны не называет себя идеальным отцом, однако бывшую жену и наследника содержит полностью. А если потребуется — за отпрыска встанет горой. Вся страна в этом убедилась несколько лет назад.
История, произошедшая на курорте, когда жена футбольного арбитра бросила маленького Петю на землю, получила широкий резонанс. Стас тогда отреагировал незамедлительно: нанял адвокатов, привлек внимание прессы и добился, чтобы виновную привлекли к ответственности по всей строгости закона. Но в одном вопросе певец остается непреклонен. Стас твёрдо настроен: его сын не пойдет по его стопам. Никаких финансовых вливаний в карьеру, никаких протекций и звонков нужным людям. Пьеха очень хорошо знает изнанку шоу-бизнеса, всё то, что за красивой картинкой скрывает боль, грязь и поломанные жизни. Своего ребёнка от этого он хочет уберечь.
Серьёзная травма Стаса Пьехи и комментарий ПримадонныЖизнь Стаса сегодня — это бесконечные концерты и съёмки. Но и без травм не обходится. Недавно на Дне города в Нижнем Новгороде он серьёзно пострадал прямо на сцене. Ситуация получила неожиданную огласку, когда в комментариях под его постом в Инстаграме* объявилась Алла Пугачёва, решив публично поддержать певца.
«Ни о чём не думай», — написала певица.